San Marino. Due gol e un’espulsione condizionano la Juvenes Dogana contro il Tre Penne

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, Valentini trova la rete che riaccende le speranze ma non basta per ottenere punti. Primo gettone per Colonna, tesserato il difensore ucraino Bakalyar

SERRAVALLE (RSM) – domenica 12 gennaio 2025 – Un gol di scarto è quanto basta al Tre Penne per vincere contro la Juvenes Dogana nell’ultima sfida del girone di andata della regular season del campionato sammarinese di calcio a 11. Al secondo minuto la prima occasione è dei biancorossoblu che con Merli ha una buona chance su punizione, la palla finisce in mezzo all’area e viene deviata in fallo laterale. Sempre Merli al 6′ calcia una punizione tra le braccia di Migani, al 10′ occasione del Tre Penne su cross basso di Nigretti dove nessuno arriva. Al 13′ l’arbitro annota il primo gol del Tre Penne con Dormi che serve una palla a Guidi, il quale si imbuca in area e di gran carriera piazza un tapin in porta. La Juvenes Dogana non è immediata nella reazione e non ha occasioni concrete se non un contropiede ben fatto dell’ex Cecchetti il quale fa tutto bene meno la scelta del momento del tiro, da posizione sbagliata e scagliato sul fondo. Al 23′ applausi per una magia di Lorenzo Dormi, servito sulla trequarti da Amati, che da fuori area e di sinistro trova la rete del 2-0. Il Tre Penne insiste ancora: al 26′ cross di Ceccaroli con Dormi che prova a ribadire il pallone in rete senza riuscirci. Il secondo cartellino giallo, che fa seguito a quello di Barretta al 5′, è di Ceccaroli, che al 32′ tira un pestone a Pedini, con il giocatore di Serravalle che dopo le cure del massaggiatore riesce comunque a proseguire. Dopo il tiro di Paszynski al 35′ che non ha effetto, al 37′ il Tre Penne ottiene un calcio d’angolo al termine di una bella azione orchestrata da Guidi e Dormi, sul cui sviluppo Barretta non riesce a impattare a rete. Al 39′ il cross di Tani favorisce un’azione da rete per la Juvenes Dogana, conclusa con un tiro di testa che finisce fuori. Al 41′ un episodio che vale come un gol subìto per i ragazzi di Achille Fabbri: è l’espulsione diretta di Cevoli per il fallo da ultimo uomo su Guidi. Il primo tempo si conclude con una punizione di Zavatti al 43′ respinta da Gentilini in angolo.

Nella ripresa la Juvenes Dogana si fa trovare in partita nonostante lo svantaggio numerico, ma sono sempre i biancoazzurri a pressare. Al 56′ la punizione di Dormi viene ribattuta dalla difesa, al 58′ Amati calcia una punizione direttamente in porta ma la palla va alta; poco dopo su cross di Amati c’è la respinta con i pugni di Genilini, a seguire il tiro di testa di Ceccaroli che non inquadra la porta. Si prosegue al 63′: il cross di Nigretti si trasforma in un tiro verso la porta che richiede la parata di Gentilini. È il 64′ e Amati ci prova con la palla che se ne va abbondantemente fuori, a 68′ sugli sviluppi di un calcio piazzato Gentilini para il tiro di testa di Ricciardo. Sempre il portiere della Juvenes Dogana viene chiamato in causa al 71′ su un cross di Nigretti che Gentilini respinge e allontana dall’area. A questo punto però è però la Juvenes Dogana a trovare il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Valentini di testa che devia in porta la palla scagliata da Traglia. La rete del nazionale sammarinese riaccende le speranze della squadra di Fabbri che cerca di sostenere la propria azione di attacco, cercando di rendersi pericolosa senza pungere abbastanza. Nel finale il Tre Penne ha le occasioni più limpide: all’86 sugli sviluppi di una punizione, all’89 con il tiro da lontano di Magrotti e al 90′ con un contropiede di Riccardo a seguito di un calcio di punizione per la Juvenes Dogana in cui tutti i giocatori di Serravalle salgono oltre il centrocampo per tentare il pareggio allo scadere.

Due sono le belle notizie per Achille Fabbri, nonostante la sconfitta. La prima è il rientro in campionato di Riccardo Colonna dopo otto mesi di stop per la rottura del tendine di Achille. Infine, a seguito dell’imminente tesseramento, ha subito debuttato il neoacquisto della Juvenes Dogana Yuriy Bakalyar, difensore ucraino classe 2005 ex Real Calepina. Sarà da qui che si dovrà ripartire in vista della prima partita del girone di ritorno contro il Fiorentino, in programma sabato prossimo, 18 gennaio, alle 15 ad Acquaviva.

Il tabellino della partita

Juvenes Dogana-Tre Penne 1-2

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani, Cevoli, Pedini (79′ Colonna), Tani, Paszynski (61′ Bakalyar), Valentini, Cecchetti, Merli (61′ Arradi), Rodriguez (69′ Pasolini), Traglia (79′ Tumidei). A disposizione Ronci, Battistini, Broccoli. All. Fabbri

Tre Penne: Migani, D’Addario, Palazzi (25′ Lombardi), Gaiani (61′ Magrotti), Guidi, Dormi (61′ Ricciardo), Ceccaroli, Scarponi, Amati, Barretta, Nigretti. A disposizione Di Giuli, Vandi, Giovagnoli, Moscardi, Zafferani, Cardellino. All. Berardi

Arbitro: Xhafa (assistenti Cordani e Morisco, quarto uomo Hafidi)

Reti: 13′ Guidi, 23′ Dormi, 75′ Valentini

Ammoniti: Rodriguez (Juvenes Dogana), Ceccaroli, Barretta (Tre Penne)

Espulso: 41′ Cevoli (Juvenes Dogana)

