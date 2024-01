San Marino. Due morti per Covid-19. Sono un uomo di 81anni ed una donna di 84. Dati contagi forse falsati da mancata segnalazione dei casi con sintomatologie più leggere

Alla mezzanotte del 2 gennaio 2024, la Repubblica di San Marino ha registrato 54 persone positive al Covid-19, con 3 pazienti ricoverati all’Ospedale di Stato, ma nessuno in Terapia Intensiva. Questi dati rappresentano una variazione rispetto ai precedenti, con un calo da 109 positivi il 10 dicembre 2023 a 46 il 27 dicembre 2023. Il numero di decessi è salito a 130, con un incremento da 127 il 10 dicembre 2023 a 128 il 27 dicembre 2023, e due nuovi decessi di un uomo di 81 anni e una donna di 84 anni.

Va però considerato che questi dati potrebbero non riflettere l’intero quadro della situazione Covid-19 a San Marino. Infatti, molti pazienti, soprattutto quelli con sintomi lievi, potrebbero non segnalare la loro positività, influenzando così la precisione delle statistiche ufficiali. Questo fenomeno è comune in molte aree, poiché le persone con sintomi più leggeri o asintomatiche tendono meno a fare il test o a segnalare la loro condizione, portando a una possibile sottostima dei casi reali.