San Marino. Due nuovi arrivi per LA FIORITA: il portiere Dragone e il difensore Zazas

A 48 ore dal primo appuntamento della nuova stagione, la Supercoppa che vedrà i gialloblù opposti alla Virtus, La Fiorita è pronta ad ufficializzare altri due arrivi nel suo scacchiere.

Il primo è il portiere classe 2002 Edoardo Dragone che, in aggiunta a Gianluca Vivan e Matteo Zavoli, va a completare le opzioni tra i pali a disposizione di Stefano Ceci. Dragone, cresciuto nelle giovanili della Roma, ha militato in Lega Pro con la Pianese e in Serie D con le maglie di Sanremese, Atletico Fiuggi, Cascina e Casale.

Il secondo è il difensore centrale argentino con passaporto spagnolo classe 1993 Hernán Federico Zazas Sánchez. Nato a Buenos Aires, dal 2017 al 2021 ha giocato in Spagna, vestendo i colori di diversi club, per poi trasferirsi in Italia, dove ha indossato le maglie di Spoltore e Terracina, nei campionati di Eccellenza abruzzese e laziale. Lo scorso anno è tornato in Spagna, militando nel Villaralbo, in Tercera División RFEF.

Con i loro arrivi la rosa gialloblù può dirsi sostanzialmente completata, ma non si esclude qualche sorpresa nelle prossime ore.

Questa sera, intanto, la squadra si allenerà sul campo di Montegiardino mentre domani sera svolgerà l’allenamento di rifinitura a Montecchio, in vista della sfida di Supercoppa di mercoledì (ore 20:45, San Marino Stadium).

