San Marino. DUE PESI E DUE MISURE. Silenzio da parte di RF, e delle sue donne, per la vignetta su Elena Tonnini barbuta di Toc Toc e condanna per il caso Mariangela/Mularoni di GiornaleSM

Due pesi e due misure sembra ci sia stato in casa Repubblica Futura nel trattare da una parte la vignetta di MARIANGELA/MULARONI di GiornaleSM e dall’altra quella di Toc Toc, il periodico di Repubblica Futura, riguardante una Elena Tonnini in versione barbuta.

Strabismo o scorrettezza? Perchè non si chiedono le stesse cose già chieste per GiornaleSM?

Ecco cosa abbiamo scritto in un altro articolo su questo caso:

Per quanto riguarda il CASO MARIANGELA, io mi sento di dire di aver rispettato la legge e la giurisprudenza, facendo satira su un politico di primo piano seppur donna, nulla di più. Non ho fatto nulla di straordinario o di illegale, e tutta questa indignazione sembra essere stata montata pretestuosamente, dato che non ci si scandalizza per le stesse vignette satiriche, fatte sempre da GiornaleSM pochi minuti prima, su Luca Lazzari e Alessandro Mancini, entrambi politici ma uomini.

E perchè, care donne di REPUBBLICA FUTURA, NON AVETE DETTO NULLA O NON VI SIETE RIVOLTE ALLE AUTORITA’ – quando il vostro TOC TOC – PERIODICO DI REPUBBLICA FUTURA – ha pubblicato in data 18 marzo 2023 una vignetta dell’ex Segretario Elena Tonnini ADDIRITTURA CON LA BARBA!

Che cosa è questa? Satira oppure body shaming e perchè solo ora scrivete su una mia vignetta, peraltro anche simpatica dove ha riso tutto San Marino, e qui non dite per questa nulla? Forse perchè è la vostra?

Perché l’UDS ora interviene e, a giudicare dai loro post, su questa vignetta non hanno detto nulla?

DUE PESI E DUE MISURE? (come Arzilli)

MAGARI PERCHE’ STIAMO SCRIVENDO SULLA CRICCA?

E questa qui sotto? Il 7 maggio avete voluto dare dei DEFICIENTI al Presidente di Banca Centrale, avv. Catia Tomasetti, che palesemente è una donna, e al Segretario di Stato Marco Gatti, scrivendo “INTELLIGENZA ARTIFICIALE”? Cos’è questo? Insulti sessisti o solo satira di cattivo gusto che non fa ridere? E anche qui, perché non avete parlato e siete rimaste zitte, voi e le vostre amiche dell’UDS?

e questa? sempre su Toc Toc

E questa? sempre su Toc Toc

Riepilogando per coloro che non sono avvezzi alle norme, la SATIRA seppur aspra, e quella della MARIANGELA non lo era, è, come ho già scritto, una forma di espressione artistica che, attraverso l’uso dell’ironia, della parodia e dell’umorismo, mira a criticare e mettere in luce i difetti (anche fisici), le contraddizioni e le ipocrisie della società, della politica e delle istituzioni. In Italia il diritto alla satira è tutelato dalla Costituzione, che garantisce la libertà di espressione. Lo stesso a San Marino con diverse sentenze le quali prevedono la non punibilità del reato di diffamazione quando la satira si rivolge alla politica ed ai politici, indipendentemente dal sesso. Libertà di espressione che anche la Cedu, in tantissime sue sentenze, garantisce.

E comunque perchè sia Repubblica Futura, e le sue donne, e l’UDS ne se stanno zitte con Toc, Toc? Dopo aver stigmatizzato una satira di GiornaleSM? Due pesi e due misure?

È evidente, e lo capiscono anche i sammarinesi, che tutto questo è oltremodo pretestuoso. Evidentemente scrivere sulla CRICCA da fastidio.

E della palese bugia di SARA CONTI non diciamo nulla? Va bene mentire in maniera così spudorata? Guarda questo articolo di satira.