San Marino. Due store in una settimana: è record di aperture per i negozi Marlù

Doppietta di aperture per Marlù questa settimana: il marchio delle sorelle Fabbri si espande ancora.

È la volta di Veneto e Lombardia: Marlù Venezia Nave de Vero e Marlù Milano Merlata Bloom.

Inaugurato martedì 14 novembre il nuovo store Marlù Venezia Nave de Vero, presso il Centro Commerciale Nave de Vero a Marghera, è il quinto punto vendita monomarca Marlù in Veneto, affidato ad un partner d’eccellenza che crede nel progetto Marlù, e si va ad affiancare agli altri quattro importanti negozi Marlù posti nel nord-est della Penisola, tutti grandi snodi commerciali e di rilievo: Adigeo, Adriatico2, Grand’Affi e La Grande Mela.

Nave de Vero è un punto di riferimento importante per la repubblica veneziana grazie alla sua vasta offerta commerciale – che Marlù va ad arricchire -, al variegato calendario di eventi e intrattenimento, e grazie soprattutto al suo design all’avanguardia dal ridotto impatto ambientale e dalle elevate prestazioni energetiche: Nave de Vero è infatti il primo Centro Commerciale in Italia ad aver ottenuto la certificazione BREEAM (BRE Environmental Assessment Method/Europe Commercial 2009-Retail).

“È bello vedere come sempre più imprenditori ripongono la loro fiducia sul nostro progetto imprenditoriale “è quello che ci tiene a sottolineare Marta Fabbri, responsabile governance Marlù, “queste aperture sul territorio sono un segnale forte, di impegno e lungimiranza, ci stiamo espandendo sempre di più, sia attraverso aziende del gruppo, ma anche e grazie ai nuovi partner che decidono di affiliarsi e che credono in Marlù: nella qualità del nostro prodotto e nei valori che il nostro marchio trasmette”.

“Per me è un grande piacere entrare a far parte del progetto imprenditoriale di Marlù – ci spiega Andrea Motta imprenditore e titolare di dodici gioiellerie sul territorio veneto – da tempo infatti cercavo un marchio giovane, fresco, con alti valori etici e sociali, un marchio che avesse un prodotto di qualità, con continue collezioni, colore e ricerca nelle forme, ma che fosse anche accessibile economicamente.

La risposta a questa mia esigenza è stata Marlù.

Dopo un primo contatto come rivenditore, e il riscontro positivo della mia clientela, ho deciso che era il momento giusto per diventare partner di questa azienda, perchè fin da subito ho riconosciuto in Marlù un’azienda dinamica e seria, assolutamente organizzata e disponibile, che ha rivelato un grande potenziale in continua crescita anche nel futuro.

Nelle sorelle Fabbri ho trovato una impareggiabile etica del lavoro, passione e competenza racchiuse in un clima gentile e “famigliare”, e l’azienda mi ha accompagnato in tutte le fasi del lavoro – vetrinistico, grafico, di logistica – senza tralasciare nulla, con dedizione e attaccamento”.

Inaugurato ieri invece, mercoledì 15 novembre, a Milano, il nuovissimo punto vendita Marlù Merlata Bloom.

Marlù con questo nuovo store gestito da una società del gruppo Marlù S.p.A., entra infatti ufficialmente a far parte della nuova destinazione Milanese per lo shopping, l’intrattenimento, gli eventi e il food appena aperta nella Capitale della moda, e lo fa portando il colore e le sue filosofie uniche.

Merlata Bloom, Lifestyle Center posizionato al centro del più grande progetto di trasformazione urbanistica in Italia, nel quadrante nord ovest di Milano, punta a dare una nuova prospettiva e una nuova esperienza di acquisto al circuito milanese: uno straordinario progetto di riqualificazione urbana, omaggio alla sostenibilità e alla vita quotidiana, incastonato in 30 ettari di parco e verde con piazza pubblica, Skygarden e una pista ciclabile.

Questa inaugurazione si aggiunge alla continua e persistente espansione retail di Marlù in Italia e non solo, e afferma sempre di più come, la nuova categoria merceologica cui Marlù appartiene, al di fuori dei tradizionali settori di bigiotteria e gioielleria, ha aperto la strada ad una nuova concezione dell’accessorio moda: accessori moda per tutti e per tutte, senza gender, un gioiello del e per il quotidiano, che racconta momenti, occasioni, pezzi di vita, attraverso i suoi colori e i suoi molteplici design e stili.

