San Marino. Durante la Conferenza UNWTO sul Turismo accessibile previsti prestigiosi bilaterali

In occasione della Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile saranno a San Marino autorità politiche e diplomatiche di differenti Paesi del mondo. Hanno confermato la loro presenza il Ministro italiano Daniela Santanchè, la Principessa Haifa bint Muhammad Al Saud, Vice Ministro del Turismo saudita, il Vice Ministro per lo sviluppo regionale della Repubblica Ceca Jan Fluxa, la Vice Ministro della cultura, dello sport e del turismo della Corea Mi-Ran Jang, il capo del Comitato per il Turismo dell’Uzbekistan Umid Shadiev e l’advisor del Ministro del Turismo di Israele Peleg Lewi oltre a dirigenti di destinazioni turistiche, enti per la promozione turistica e manager di imprese pubbliche e private per lo sviluppo delle politiche legate al turismo e all’accoglienza.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha previsto per la giornata del 16 novembre, parallelamente ai lavori della Conferenza Internazionale una serie di incontri bilaterali che si terranno in una sala opportunamente allestita presso il Palazzo Kursaal. Alle ore 14 si terrà il bilaterale con la Principessa Haifa bint Muhammad Al Saud, Vice Ministro del Turismo saudita, alle 15 quello con il Vice Ministro per lo sviluppo regionale della Repubblica Ceca Jan Fluxa, alle 15.30 un incontro con tecnici e politici dell’Uzbekistan e alle 16 quello con il Vice Ministro della cultura, dello sport e del turismo della Corea Mi-Ran Jang al termine del quale sarà siglato un importante memorandum d’intesa fra i due Paesi.

Alle 18.30 del 16 novembre, a Palazzo Pubblico, le autorità e gli speaker presenti alla Conferenza UNWTO saranno ricevuti in Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

San Marino, 15 novembre 2023/1723 d.F.R.