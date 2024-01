Il 4 gennaio 2024, è stato annunciato che il centro storico di San Marino è entrato a far parte dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia come Borgo Onorario – Ospite Internazionale. Questa decisione, presa dal Consiglio Direttivo dell’associazione a dicembre, segna un importante riconoscimento per la Repubblica di San Marino, che è la più antica del mondo e una delle più piccole, con circa 33mila abitanti.

Il presidente dell’Associazione, Fiorello Primi, ha espresso grande soddisfazione per l’ingresso di San Marino, notando il significato di questo gesto nel superare i confini tradizionali dell’associazione. Oltre a San Marino, anche il borgo di Rasiglia nel Comune di Foligno, in Umbria, è stato ammesso come Borgo Ospite. Questo processo seleziona borghi situati in comuni con più di 15.000 abitanti che soddisfano i criteri stabiliti dalla Carta di Qualità dell’Associazione.

San Marino, situata in cima al Monte Titano, ospita importanti sedi istituzionali come il Palazzo Pubblico e il Consiglio Grande e Generale. Rasiglia, nota per le sue origini legate alle acque della sorgente Capovena, è un borgo caratteristico a soli 18 km dalla città di Foligno, famosa per la sua ricchezza di arte, storia e cultura.