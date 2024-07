San Marino e Italia firmano Memorandum sulla Sicurezza Marittima

L’MoU è Stato Firmato Durante la Giornata dell’Europa in un Meeting Bilaterale sull’Economia del MareRepubblica di San Marino, 13 maggio 2024 – Nell’ambito del meeting bilaterale tra la Repubblica di San Marino e l’Italia “Navigando verso l’Europa” del 9 maggio 2024, rappresentanti delle due amministrazioni marittime hanno firmato un Memorandum of Understanding in materia di scambi di informazioni nella security marittima.

Il Memorandum è stato firmato dal Direttore Generale dell’Autorità per la Navigazione Marittima di San Marino Ing. Marco Conti, e dall’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Italiane. Durante la cerimonia, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha consegnato all’Ammiraglio Carlone una onorificenza, alla presenza del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti, e dei rappresentanti dell’Autorità per la Navigazione Marittima e Registro Navale sammarinesi.

“La cooperazione internazionale è fondamentale in tutte le questioni che riguardano la security in ambito marittimo. Sono orgoglioso del fatto che il lavoro svolto stia portando a dei risultati positivi, e sono sicuro che non mancheranno le opportunità per accrescere questa rete di collaborazioni ulteriormente”.

Ammiraglio Emanuele De Rosa – Maritime Advisor San Marino Ship Register San Marino Ship Register (SMSR)

La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell’IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale.

Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione. Inoltre, la registrazione a San Marino offre una tassazione vantaggiosa e costi di registrazione competitivi, creati su misura per i diversi target di clientela.