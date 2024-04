San Marino e Italia insieme per il Turismo: l’accordo che guarda a Osaka Expo 2025

L’accordo tra San Marino e Italia rappresenta un passo importante nel contesto globale del turismo, non solo come stimolo economico ma anche come mezzo di scambio culturale. Questo accordo è stato firmato in vista dell’Expo 2025 di Osaka e mira a promuovere congiuntamente le attrattive turistiche dei due paesi, seguendo il progetto “The Lovely Places”, nato dalla collaborazione tra il Ministero del Turismo italiano e la Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino. L’obiettivo è valorizzare un vasto territorio che include oltre 120 comuni italiani e i 9 castelli di San Marino, rafforzando i legami storici e culturali e aprendo nuove strade per l’integrazione turistica e lo sviluppo sostenibile. L’accordo testimonia l’impegno di entrambi i paesi nella promozione delle loro bellezze naturali, artistiche e culturali su un palcoscenico internazionale come l’Expo 2025, offrendo un’opportunità straordinaria per attirare visitatori da tutto il mondo e generare sviluppo economico. Il progetto “The Lovely Places” rappresenta un esempio di collaborazione tra Italia e San Marino per valorizzare e promuovere il loro patrimonio territoriale, puntando a offrire un’esperienza

Al centro di questa sinergia c'è la volontà di mostrare al mondo la diversità e la ricchezza culturale, storica e paesaggistica di questi territori, creando un percorso che invita alla scoperta delle meraviglie nascoste e delle eccellenze locali.