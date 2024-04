San Marino e Pont à Vendin: un fine settimana di Cultura e Comunità

Il fine settimana appena trascorso segna un momento significativo per la comunità sammarinese residente in Francia, con eventi che hanno rafforzano i legami culturali tra i due paesi. Venerdì 26 aprile, Pont à Vendin, piccola cittadina nel Pas de Calais, ha ospitato la conferenza di presentazione della mostra fotografica di Marie-Hèléne Sancet Ugolini, intitolata “La Republique de Saint Marin”. Questa esposizione mira a condividere le immagini della repubblica e della sua storica dedizione alla libertà con un pubblico internazionale. La mostra si è tenuta presso la Sala D’onore del Municipio, grazie alla sindaca Sandra Bablin.

La scelta di Pont à Vendin, città natale dell’ex reggente Giovanni Francesco Ugolini, non è casuale. Questa località ha stretto un legame speciale con San Marino, simboleggiato dal gemellaggio con il castello di Faetano e dall’inaugurazione del parco dedicato a Ugolini dall’ex sindaco della città Bernard Ogiez nel 2013, uno spazio che onora l’eredità dei sammarinesi che hanno cercato un futuro migliore all’estero.

Domenica 28 aprile, il focus della mattinata si è spostato sulla celebrazione dell’evento in memoria delle vittime della deportazione nazista durante la seconda guerra mondiale, memoriale a cui Ugolini ha partecipato assieme alla sindaca Bablin. Nel pomeriggio era poi fissato l’incontro organizzato dal COSMA di Parigi (Comunità di Sammarinesi nel Mondo), con un pranzo a Lens che ha visto la partecipazione dei sammarinesi residenti nel nord della Francia. Questo evento è stata un’occasione per celebrare e rafforzare i legami tra gli emigrati sammarinesi e la madrepatria. In questo contesto, il Segretario di Stato per gli affari Esteri, Luca Beccari, attraverso una lettera consegnata da Ugolini, ha esteso un cordiale saluto a tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza di tali incontri per mantenere e arricchire il rapporto tra San Marino e le sue comunità all’estero.

Giovanni Francesco Ugolini