San Marino è presente alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Parigi 2024

Nell’ambito della partecipazione istituzionale sammarinese alla XXXIII edizione dei Giochi Olimpici a Parigi, che nella giornata di ieri hanno visto gli Ecc.mi Capitani Reggenti, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e la delegazione diplomatica al seguito, coinvolti in iniziative collaterali, in mattinata l’intera delegazione si è recata presso la sede dell’Ambasciata di San Marino a Parigi, retta dall’Ambasciatore Leopoldo Guardigli per l’inaugurazione della mostra “Colors for Peace”.

La mostra, co-patrocinata dall’Ambasciata in Francia e dalle Scuole Elementari sammarinesi, è già stata ospitata a Palazzo Pubblico e da oggi rimarrà presso la sede diplomatica fino all’8 settembre, termine dei Giochi Olimpici e Paraolimpici in Francia.

Al centro degli interventi istituzionali sono stati sottolineati i valori della pace, in un momento in cui è fortemente minata; l’importante voce dei minori è veicolo primario di sensibilizzazione e di riflessione sul senso di solidarietà umana, pace e accoglienza, da sempre tratti identitari della Repubblica.

La coincidenza della presenza delle più alte cariche dello Stato presso la sede diplomatica divenuta strategica, testimonia la volontà di aprirsi ad un processo di internazionalizzazione della politica estera sammarinese, che passa anche attraverso la creazione di nuove sedi strategiche per la Repubblica.

Nel pomeriggio i Capitani Reggenti, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e dall’Ambasciatore in Francia, parteciperanno all’Eliseo ad un ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, in onore dei numerosi Capi di Stato intervenuti.

In serata la Delegazione sammarinese parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Parigi 2024.

San Marino, 26 luglio 2024/1723 d.f.R.