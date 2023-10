San Marino. E’ vero che “il canale 51” in uso a San Marino Rtv è stato venduto dal Governo italiano per “6.5 miliardi” di euro senza “che la metà o altro importo di tale somma” sia stata “retroceduta a San Marino”?

Non è un segreto che tra me e Filippini & co. (L’Informazione) non scorra buon sangue da diversi anni,

Oggi però è fondamentale portare all’attenzione dei lettori di GiornaleSM un editoriale di Marino Cecchetti. Nel suo articolo sull’Informazione di oggi, Cecchetti, solleva un interrogativo di grande portata e dirimente per le sorti del paese:

”è vero che “il canale 51” in uso a San Marino Rtv è stato venduto dal Governo italiano per “6.5 miliardi” di euro senza “che nulla di tale somma” sia stata “retroceduta a San Marino”? L’emittente SmRtv è posseduta per il 50% dall’Italia attraverso la RAI e per l’altro 50% da San Marino attraverso l’Ente per la RAdiodiffusione Sammarinese (ERAS). Per cui San Marino aveva diritto di rivendicare la metà di “6,5 miliardi” di euro”

In particolare Cecchetti si chiede se questa considerevole somma sia mai stata retrocessa a San Marino, considerando che l’emittente SmRtv è posseduta al 50% dall’Italia tramite la RAI e per l’altro 50% da San Marino attraverso l’Ente per la RAdiodiffusione Sammarinese (ERAS).

Se San Marino aveva diritto alla metà di questa somma pari a 3,2 miliardi di euro, chiedo anche io, perché non sia stata richiesta? Sarebbe servita per annullare il debito pubblico e le difficoltà economiche del paese, anziché gravare ulteriormente sul prelievo fiscale e sui prestiti di centinaia di milioni di euro, anche esteri.

Ed ancora Cecchetti scrive: ”hanno firmato uno specifico accordo in materia fra i due Stati, per San Marino Luca Beccari e per l’Italia Luigi di Maio, regolarizzando di fatto la – già avvenuta — vendita di “canale 51″ da parte del Governo italiano.”

Un contratto visionabile in rete su questa vendita io non l’ho trovato. È però imperativo che il trattato firmato il 27 settembre 2021, come la successiva vendita di ”canale 51” da parte del governo italiano, venga reso accessibile online e che il Segretario Luca Beccari, che secondo Cecchetti ha firmato con Di Maio apposito accordo alla Farnesina, fornisca una risposta immediata e chiara a questa interrogativo, che è derimente per le sorti del paese, indipendentemente dai colori e dalle preferenze politiche.

Siamo pronti a pubblicare ulteriori dettagli e a trattare questa questione con la massima chiarezza e trasparenza qualora ci vengano date risposte in merito.

Marco Severini