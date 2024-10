San Marino. Ecco chi sono i futuri Capitani Reggenti: Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi

Francesca Civerchia, 46 anni, madre di due figli, Francesco e Federico, ha sviluppato una carriera radicata nella sanità e nel supporto ai più vulnerabili. Laureata in Sociologia della Salute, ha arricchito il suo percorso formativo con un master in aree complesse come la comunicazione, la criminologia, le dipendenze patologiche e le disabilità. Dal 2000, Civerchia lavora per l’Istituto Sicurezza Sociale (ISS), dove attualmente è responsabile del servizio disabilità, una posizione che riflette il suo forte interesse per le questioni legate all’inclusione e alla protezione dei diritti delle persone con disabilità. La sua carriera politica ha avuto una svolta nel 2013, quando si è unita al Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS). Sei anni dopo, nel 2019, è stata eletta per la prima volta in Consiglio Grande e Generale. Tra le sue iniziative legislative più rilevanti, si distingue la legge del 2021 a sostegno delle donne in stato di gravidanza che affrontano difficoltà economiche e sociali, normativa approvata a larga maggioranza. Attualmente, Civerchia ricopre molteplici ruoli di responsabilità: è vicecapogruppo del PDCS, membro del Consiglio dei XII, e partecipa attivamente alla Commissione Igiene e Sanità. Inoltre, guida la delegazione sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Questa è la sua prima esperienza alla Suprema Magistratura.

Dalibor Riccardi, di 41 anni, invece, rappresenta l’altra faccia di questa nuova coppia di Capitani Reggenti. Laureato in Scienze Giuridiche presso l’Università di Urbino, Riccardi ha costruito una carriera che si divide tra l’impiego nel settore privato e una forte partecipazione politica. La sua esperienza politica è iniziata nel 2010, quando è stato eletto nella Giunta di Castello di Serravalle, dove ha svolto due mandati consecutivi. Nel 2016 ha fatto il suo ingresso nel Consiglio Grande e Generale tra le fila del Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD).).

Nel 2018, Riccardi ha deciso di fondare un nuovo movimento politico, Riforme e Sviluppo, posizionandosi come consigliere indipendente fino alla fine della legislatura. Successivamente, ha contribuito alla nascita di Libera, una coalizione che unisce Civico 10 e Sinistra Socialista Democratica, di cui è stato eletto Presidente al congresso di fondazione. Attualmente, è membro delle Commissioni Esteri, Politiche Territoriali e del Consiglio dei XII. Questa è la sua prima esperienza alla Suprema Magistratura.