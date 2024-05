San Marino. Ecco il “Fantagoverno”: quando l’ironia incontra la politica (di David Oddone)

In un clima elettorale spesso dominato da tensioni e polemiche, emerge su Instagram una ventata di freschezza e ironia grazie a un gruppo di persone che ha dato vita al “Fantagoverno”.

L’iniziativa, ispirata al noto fantacalcio, trasforma le elezioni della Repubblica di San Marino in un gioco coinvolgente e divertente, attribuendo quotazioni ai candidati sulla base delle possibili preferenze che riceveranno.

Abbiamo così, fra i più “preziosi”, un Matteo Ciacci a 60 “Titani”, un Pedini Amati pure lui a 60, Gian Carlo Venturini schizza a 65 e così via. I meno “quotati” valgono 5 Titani, ma ce n’è per tutti i gusti e per tutti i partiti naturalmente.

Il “Fantagoverno” è un esempio lampante di come la creatività possa innovare e rendere più accessibile il complesso mondo della politica. La pagina Instagram, con il suo approccio ludico, riesce a catturare l’attenzione dei cittadini, soprattutto dei più giovani, avvicinandoli ai processi democratici in modo leggero e divertente. In un particolare momento storico in cui la disaffezione è un tema ricorrente, iniziative come questa rappresentano una boccata di ossigeno.

L’idea di trasformare la politica in un gioco non è nuova, ma il “Fantagoverno” riesce a farlo con un tocco di genialità e ironia. Le quotazioni dei candidati vengono aggiornate in base alla loro popolarità, creando una competizione stimolante. Tale approccio non solo rende le elezioni più appassionanti, ma permette anche di smorzare le tensioni.

Un esempio di come l’uso intelligente dei social media possa promuovere il dibattito pubblico in modo sano e coinvolgente. La politica, soprattutto in tempi di crisi, rischia spesso di apparire distante e inaccessibile. E il “Fantagoverno” la trasforma in un argomento di conversazione e divertimento. La scelta di utilizzare Instagram, una piattaforma molto amata dai giovani, dimostra una capacità di adattamento alle nuove forme di comunicazione, avvicinando una generazione che spesso si sente esclusa dai processi decisionali.

Fra cinismo e negatività, ecco finalmente una ventata di aria fresca. È un segnale positivo che ci ricorda come la competizione elettorale possa essere anche un terreno di gioco creativo, dove ironia e impegno civico possono andare di pari passo. Un plauso quindi agli ideatori per aver portato un po’ di leggerezza, dimostrando che, a volte, una risata può essere la miglior risposta alle sfide della vita.

David Oddone

(La Serenissima)