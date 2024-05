San Marino. Ecco il Torneo dei Castelli di tiro con la balestra!

Segretario di Stato Belluzzi: “Non è solamente un evento, è un momento di riscoperta delle tradizioni e della cultura sammarinesi”

Alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti, del Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi, dei Capitani di Castello e del Presidente della Federazione Balestrieri Sammarinesi Stefano Ugolini è stato presentato oggi il Torneo dei Castelli di tiro con la balestra 2023. Illustrate le peculiarità dell’evento che risale al 1976 e che è uno dei tornei più importanti disputati dai tiratori sammarinesi che in genere gareggiano individualmente, pur se sotto i vessilli del proprio Castello, oppure nelle competizioni internazionali in rappresentanza della Repubblica di San Marino. In questa gara il tiratore invece compete per il proprio Castello per aggiudicarsi la coppa d’argento sbalzata a mano che viene rimessa in palio nell’edizione successiva (fino ad allora resta in esposizione nella Casa del Castello) e che resterà definitivamente soltanto a chi riuscirà nell’intento di vincerla per tre anni consecutivi. La gara vede sfidarsi i 5 migliori tiratori di ciascun Castello della Repubblica e si terrà sabato 18 maggio dalle 16 in Cava dei Balestrieri ed è aperta al pubblico (dalle 15.40 il corteo storico).

San Marino, 16 maggio 2024/1723 d.F.R.