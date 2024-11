San Marino. Ecco l’elenco da parte del CGG delle nomine dei presidenti e membri dei consigli di amministrazione delle partecipate, delle autonome, di diversi Cda, collegi e commissioni

– Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.S.

Il PSD propone come presidente il dott. Fabio Pedini.

Si propongono come membri del Cda di AASS: Per la DC i sigg.ri Taddei Matteo e Giancecchi Remo, Per LIBERA Matteo Casadei, Per RF Silvia Santi.

Il Consiglio Grande e Generale approva a maggioranza con votazione a scheda

– Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.L.P.

La Democrazia Cristiana propone come presidente del Cda Marco Nicolini.

Si propongono come membri del Cda: Per la Dc Roberto Tura, Per Libera Daniele Muratori, Per il PSD il geom. Antonello Bacciocchi, Per Rf viene indicato Fabrizio Perotto.

Il Consiglio Grande e Generale approva a maggioranza con votazione a scheda

– Nomina del Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV (articolo 7 della Legge 27 aprile 1989 n.41, Titolo IV dello Statuto della Società per Azioni Radiotelevisione della Repubblica di San Marino e articolo 58 della Legge 8 marzo 2023 n.40)

Il Cda di Eras e formalmente non ha potuto prendere la delibera dei tre soggetti designati. Viene posticipato il comma alla prossima sessione del Consiglio Grande e Generale.

– Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di Poste San Marino S.p.A. (Cda dura in carica 3 anni)

LIBERA propone come presidente del Cda Erik Casali.

Si propongono come membri del Cda: Per la Democrazia Cristiana Manuzzi Marino e Giovagnoli Gino, per il Psd l’avv. Alessandro Stolfi, per Rf Federico Bascucci.

Il Consiglio approva con 39 voti a favore su 40 presenti, astenuto uno.

– Nomina della Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione (CSD ONU) ai sensi dell’articolo 5 della Legge 10 marzo 2015 n.28 (carica 3 anni)

Il Consiglio Grande e Generale ha nominato con 39 voti a favore su 41 presenti, non votanti 2: Tamara Zanetti (Pres. Ass. Dislessia), Riccardo Venturini (Presidente Ass. Samm. Diabetici), Vincenzo Zafferani (Pres. Ass. Parkinson San Marino), Mattia Bastianelli Gambini (USL), Gallo Patrizia (PDCS), Bruno Muccioli (Libera), Repubblica Futura soprassiede alla nomina.

– Nomina di quattro esperti in seno alla Commissione per la Tutela Ambientale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 così come sostituito dall’articolo 2 del Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n.16

Il Consiglio Grande e Generale ha nominato con 39 voti a favore su 39: Per la Dc l’ing. Gabriele Giglietti, per Libera Ing. Michele Bacciocchi, il PSD soprassiede, Rf propone Leo Marino Gasperoni.

– Nomina del Collegio Sindacale dell’Ente di Stato dei Giochi ai sensi dell’articolo 7 della Legge 27 dicembre 2006 n.143 (3 membri, incarico 3 anni. Presidente indicato dal Collegio)

Il Consiglio Grande e Generale ha nominato con 39 voti a favore su 39: Per Libera viene indicata Sara Stefanelli, Per la Dc si conferma il dott. Andrea Lombardi, RF propone la dott.ssa Marilisa Mazza.

– Nomina di sette membri del Comitato Amministratore di FONDISS ai sensi dell’articolo 5 della Legge 6 dicembre 2011 n.191 16.

Il Consiglio Grande e Generale ha nominato con 40 voti a favore su 40: Vengono proposti l’avv. Cecilia Cardogna (CDLS), l’Avv. Enrica Giovannardi (USL), l’avv. Gianna Burgagni (CSDL), dott. William Vagnini (ANIS), l’avv. Paride Bugli (OSLA), Michele Cervellini (USOT), Sabrina Carattoni del 1970 per omonomia (RF), la DC chiede di soprassedere alla nomina, Fabrizio Lonfernini (LIBERA)

– Nomina di un membro della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai sensi dell’articolo 1 della Legge 28 novembre 2011 n.185. E’ composta da 5 membri nominati dal Consiglio Grande e Generale di cui 4 membri designati dal CCG di cui 1 con funzioni di Presidente, 1 membro iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili designato dalla Commissione Libere Professioni con funzione di vice-presidente. Restano in carico per un triennio, con possibilità di riconferma solo di un ulteriore triennio. La nomina in oggetto consegue al termine del mandato triennale dell’avv. Lara Conti.

Repubblica Futura propone la nomina del dott. Andrea Zafferani. Il Consiglio Grande e Generale lo ha nominato con 41 voti a favore su 41 presenti.

/ms