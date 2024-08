San Marino. ”Egonu, Vannacci, Velasco, Medaglia d’oro Volley … Gettate nel bidone dell’umido le discussioni sterili e ritrovate il piacere di vivere” … di Paolo Forcellini

Egonu, Vannacci, Velasco, Medaglia d’oro Volley… In un batter d’occhio, la nostra attenzione si è spostata da un evento all’altro, da una polemica all’altra. Sui social, non si parla d’altro, e i post si moltiplicano come funghi, con opinioni forti e spesso divisive che inondano le nostre bacheche. Ma davvero vale la pena trascorrere le nostre giornate d’estate, quelle tanto attese ferie, a discutere e a litigare su questioni che, pur importanti, finiscono spesso per essere strumentalizzate a scopi politici?

Questa tendenza a polarizzare ogni discussione, a trasformare ogni evento in un campo di battaglia, sta diventando soffocante. Da una parte, c’è chi difende a spada tratta le proprie convinzioni, dall’altra, chi attacca senza pietà. Ma in questo continuo rincorrersi di commenti e contro-commenti, di like e di share, cosa stiamo davvero ottenendo? Il fegato si rovina, l’umore peggiora e, alla fine, ci ritroviamo più stanchi e stressati di prima.

Forse è il momento di fare un passo indietro. Le ferie sono un’opportunità preziosa per ricaricare le batterie, per staccare dalla routine e, soprattutto, per allontanarsi da quel meschino e subdolo modo di fare politica che spesso inquina le nostre vite. Certo, le opinioni sono importanti, e il confronto è alla base della democrazia, ma c’è un tempo e un luogo per tutto. E le vacanze dovrebbero essere il tempo del relax, del godersi il presente senza essere costantemente assillati dalle polemiche.

Allora, piantatela. Lasciate che le polemiche si smorzino da sole, senza il vostro contributo. Mettete da parte il telefono, allontanatevi dal computer e immergetevi nella bellezza di un tramonto, nel piacere di un buon libro o nella compagnia delle persone care.

Gettate nel bidone dell’umido le discussioni sterili e ritrovate il piacere di vivere senza l’ossessione di dover sempre dire la vostra. In fondo, la vita è troppo breve per rovinarla con inutili diatribe.

Paolo Forcellini