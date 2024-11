San Marino. Elena Bucci veste i panni della divina: “Non sentire il male” dedicato a Eleonora Duse. Martedì 12 novembre, alle ore 21.00 al Teatro Titano

Martedì 12 novembre, alle ore 21.00 al Teatro Titano, la compagnia “Le belle bandiere” con Elena Bucci porta in scena uno spettacolo scritto e diretto dalla stessa artista “Non sentire il male” dedicato a Eleonora Duse, la grande attrice di cui quest’anno ricorre il centenario della scomparsa.

Eleonora Duse, nata nel 1858 e morta nel 1924, fu una attrice e una capocomica che incantò il mondo, dalla Russia all’America. La libertà del suo agire rivoluzionò e sconvolse il teatro del suo tempo. Detestava le biografie, le autobiografie, i centenari e le commemorazioni. Di lei ci restano lettere, scritti e testimonianze indirette che rivivono nello spettacolo.

Elena Bucci ha attinto a molteplici documenti che percorrono tutto l’arco della vita della diva.

L’attrice dichiara: «Ho cercato di liberarmi da stereotipi affascinanti e credo di aver trovato una forza preziosa, nel coraggio e assoluta libertà di lei, nell’accantonare regole e convenzioni. Attraverso Eleonora sono passate tante donne, nascoste in chissà quali pieghe delle mia memoria. Allo stesso tempo, ho lavorato perché fosse possibile, anche a chi non ne avesse mai sentito parlare, attingere a qualcosa di lei. Incontrai Eleonora, come una maestra fantasma, quando cercavo la mia strada di autrice in un palazzo abbandonato tra le campagne. Da allora mi ha sempre accompagnato e illuminato nel corso di tante repliche che sono cambiate con me, da Milano a Roma, da Venezia a Mosca, a Parigi.»

Lo spettacolo restituisce al pubblico il ritratto di una donna e di un’artista straordinaria. Sono lampi, frammenti di vita, che convergono al momento topico dell’esistenza della Duse: il momento di assoluta libertà in cui l’attrice, malata e sostituita a teatro, interpreta davanti all’amica scrittrice Matilde Serao tutte le parti della tragedia “La figlia di Iorio” da cui è stata esclusa da Gabriele D’Annunzio.

Elena Bucci è un’attrice, drammaturga e regista teatrale italiana. Nel 1993 fonda con Marco Sgrosso la compagnia teatrale Le belle bandiere con la quale produce, dirige e interpreta numerosi spettacoli. Fra i numerosi riconoscimenti: Premio Ubu 2000, Premio Ubu 2016, Premio Eleonora Duse 2016, Premio Hystrio – ANCT 2017, Premio Valeria Moriconi, Premio ERF alla carriera.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano dalle ore 17.00.