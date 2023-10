San Marino. Eleonora Rossi seconda nel salto con l’asta agli europei Master a Pescara

L’atletica sammarinese è stata protagonista nei scorsi giorni ai campionati europei Master, che si sono svolti a Pescara. Nel salto con l’asta Eleonora Rossi, nella categoria W35, si aggiudica il secondo posto grazie ai 3.10m saltati. Quinto posto di Paola Carinato nei 2000 metri siepi con il tempo di 10’27’’59, mentre Libero Barulli – categoria M75 – conclude in ottava posizione la mezza maratona in 2 ore 43’10’’. Potito Porreca ha gareggiato nei 100 metri piani, chiudendo al 31° posto su 56 partecipanti in 13’’66 e al 32° posto nei 200 metri, conclusi in 28’’53, su 51 iscritti. CONS