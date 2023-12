San Marino. Elezione di Nicola Muccioli a Presidente del Moneyval

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio si congratulano con il Direttore dell’Agenzia d’Informazione Finanziaria, Nicola Muccioli, per la sua elezione a Presidente del Comitato d’esperti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Moneyval) per il biennio 2024-2025.

Le elezioni per la posizione di Presidente, ove anche la Repubblica di San Marino risultava candidata, si sono svolte nell’odierna mattinata durante la 66ª riunione plenaria del Moneyval, in corso di svolgimento a Strasburgo dall’11 al 15 dicembre 2023.

La candidatura sammarinese di Nicola Muccioli è stata adottata a larghissima maggioranza, con 23 voti a favore su un totale di 32 voti, e il suo mandato avrà inizio dal 1 gennaio 2024.

Per le Istituzioni del nostro Paese è motivo d’orgoglio che una siffatta professionalità sammarinese, ampiamente apprezzata e riconosciuta in Repubblica, abbia trovato il giusto riconoscimento anche in ambito internazionale.

14 dicembre 2023/1723 d.f.R.

Ufficio Stampa Esteri