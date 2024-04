San Marino. Elezioni, centro-sinistra unito dopo 15 anni: capolista PSD Milena Gasperoni, attuale Capitano Reggente. Si chiudono le liste il 30 aprile

I partiti sammarinesi devono presentare entro il 30 aprile programmi e liste dei candidati per le elezioni del Consiglio Grande e Generale il 9 giugno. I due principali schieramenti saranno centro-sinistra e centro-destra. La DC si coalizza con Alleanza Riformista, mentre Libera, Partito Socialista e PSD formano un’altra coalizione. La DC ha anche contatti con i partiti di centrosinistra per il dopo elezioni. La coalizione di centrosinistra è stata confermata dopo superare differenze e punta a un governo riformista e progressista. Libera presenterà una lista di 52 candidati, il PSD di 31, con Milena Gasperoni come capolista. Si punta a una maggiore coesione della sinistra e a un progetto riformatore per il paese. I candidati dovranno rispettare un codice di condotta e dimostrare legalità. Il centrosinistra punta a un cambiamento europeista, ecologico e digitale.