San Marino. Elezioni FIGC: Tura a Roma, oggi in vista al Campidoglio con Gravina

Scambio di inviti, in occasione delle elezioni federali di FSGC e FIGC che li hanno visti confermatissimi alla Presidenza per i loro terzi mandati, tra gli omologhi Gabriele Gravina e Marco Tura. Se il numero uno del calcio italiano ha assistito ai lavori dell’Assemblea Elettiva sammarinese settimana scorsa, lo stesso ha fatto il Presidente della Federcalcio di San Marino – in questi giorni a Roma, invitato all’Assemblea Elettiva della FIGC. Presenti nella capitale italiana, tra gli altri, anche i Presidenti di FIFA e UEFA – Gianni Infantino e Aleksander ?eferin. Con questi ultimi e con Gabriele Gravina, ha avuto modo di intrattenersi e confrontarsi il Presidente Tura – trattando anche temi legati alle recenti elezioni federali sammarinesi.

Nella giornata di oggi, invece, insieme anche agli omologhi Armand Duka (Pres. Fed. Albania e Vicepresidente UEFA), Dejan Savi?evi? (Pres. Fed. Montenegro) e Andriy Shevchenko (Pres. Fed. Ucraina), Gravina e Tura hanno fatto visita ai Musei Capitolini prima di incontrare in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’Assemblea Elettiva della FIGC ha espresso un parere pressoché unanime, riconfermando alla guida del calcio italiano Gabriele Gravina con oltre il 98% delle preferenze.

