San Marino. Elezioni per Consiglio Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio

Sono state presentate le seguenti candidature per la composizione del prossimo Consiglio Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (F.S.G.C.), che guiderà l’organizzazione per il quadriennio 2025/2028.

I membri dell’Assemblea Federale della F.S.G.C. – Della Valle Michele, Gobbi Maximiliano, Guerra William, Manzaroli Pierangelo, Mazza Matteo, Nanni Luca e Semprini Stefano – sono lieti di comunicare che concorreranno congiuntamente per i ruoli apicali, sia in qualità di Consiglieri sia per la Presidenza in occasione delle elezioni federali previste per il prossimo gennaio 2025.

Matteo Mazza concorrerà per la Presidenza, mentre Della Valle Michele, Gobbi Maximiliano, Guerra William, Manzaroli Pierangelo, Nanni Luca e Semprini Stefano si proporranno per il ruolo di Consigliere Federale.

“La scelta candidarci alle prossime elezioni federali – dicono – nasce dalla profonda passione per il calcio, uno sport che ha sempre rappresentato una parte fondamentale delle nostre vite. È con questo spirito ed energia che vogliamo poter contribuire al rafforzamento e al miglioramento del movimento calcistico sammarinese. Siamo fortemente convinti che questo possa rappresentare un vero ‘prodotto Paese’ con un potenziale crescente e foriero di effetti positivi per l’intero movimento calcistico e quelli a questo collegati”.

San Marino, 14 dicembre 2024