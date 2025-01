San Marino. Emerge la verità dal decreto di archiviazione. Il verbale del Condir non fu falsificato dalla Tomasetti! … di un lettore

Caro direttore

La scorsa settimana ho ascoltato parte del dibattito in Consiglio Grande Generale su Banca Centrale. Mi piacerebbe dirle che lo ho seguito con interesse ma non e’ così: mi sono annoiata subito.

Gli interventi di RF sono oggettivamente noiosi. Ripetono da anni le stesse cose contro “la Tomasetti”: i servizi segreti, la guardia di finanza; la presidente abusiva, il verbale falsificato. Bugie che ripetute in continuazione nella piena impunità possono sembrare a chi non esperto, delle verità. Ma non le sono.

Affrontiamole una alla volta:

Il ( presunto) verbale falsificato. Ieri hai pubblicato il verbale dell’interrogatorio di Nicola Renzi corso in salvataggio di Buriani poi condannato per vari reati tra i quali tentata concussione verso “la Tomasetti”. Renzi ribadisce che non intende né confermare ne’ smentire il fatto di aver ricevuto un messaggio da Grandoni che lo mette in guardia dal fatto che “la Tomasetti” avrebbe falsificato un verbale. E lui da bravo soldatino si adegua. Si indigna tanto e tanto si indignano i suoi. Non c’è comizio in cui questo non venga ribadito. Addirittura Bindi durante una trasmissione televisiva esagera e dice che “la Tomasetti “ ha falsificato il bilancio. Ma si sa, Bindi ha una certa età e non distingue più verbali da bilanci, ma soccorso dal giornalista si riprende: “si,si ha falsificato un verbale”. E giù indignazione.

Quello che però non dice RF è che tanta era l’indignazione per il presunto verbale falsificato che tre esponenti di RF: Ferdinando Bindi, Miriam Farinelli e Sara Conti hanno un esposto in tribunale. Il tribunale ha dunque indagato sul fatto e con decreto del 8 novembre 2022 il tribunale archivia sulla base delle seguenti motivazioni che riassumo:

1) un verbale del Condir non e’ un documento falsificabile;

2) dalle indagine e’ emerso che non e’ stato falsificato

3) un altro commissario della legge ( Alberto Buriani) aveva già indagato sullo stesso fatto benché sulla base di un esposto anonimo ed anch’esso non aveva trovato alcun illecito.

Il decreto di archiviazione e’ stato regolarmente notificato ai tre di Repubblica Futura inclusa Sara Conti. Ed allora perché Sara Conti, forte della sua impunità per ruolo, tuona in diretta streaming accusando ancora a distanza di due anni da quella indagine che la ha completamente scagionata, che avrebbe falsificato un verbale?

Perché Sara Conti propugna come verità, facendosene megafono, la verità di Grandoni?

E’ questa la terra della libertà ma soprattutto la democrazia in cui vogliamo vivere?

Un lettore

Da una ricerca di GiornaleSM, come è nostro solito, mettiamo copia del documento, ovvero del decreto di archiviazione a firma del Commissario della Legge dott.ssa Elisa Beccari