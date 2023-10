San Marino. Emilio Della Balda: ”La miopia del brevissimo termine sarà fatale”

Da molto tempo sostengo la necessità di varare un Piano Energetico che preveda anche lo sviluppo dell’economia circolare. E’ importante programmare la crescita delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica; il recupero delle acque del territorio e la riduzione dei consumi; il recupero delle materie prime e l’innovazione di processo. Tra l’altro, si creano anche posti di lavoro qualificati e ben remunerati.

Sono tutte questioni che non vengono affrontate seriamente perché si governa alla giornata senza un disegno e una visione lunga; non vengono fatte analisi approfondite; non esiste la cultura della programmazione che collega progetto e bilancio.

Il pensiero della partitocrazia è solo il potere e la sua spartizione. E, purtroppo, i cittadini rinnovano il mandato di fiducia a dilettanti allo sbaraglio che non hanno conoscenze e competenze. Per cui praticano una pessima ordinaria amministrazione e creano gravi danni al Paese. Fino a quando ? La miopia del brevissimo termine sarà fatale.

Emilio Della Balda