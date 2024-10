San Marino. Enea Bastianini su Audi Quattro S1 a Rallylegend

L’appeal di Rallylegend verso i piloti MotoGP ha richiamato anche Enea Bastianini che sarà protagonista in prova speciale, insieme a Emanuele Zonzini, con una Audi Quattro S1. Maddalena Corvaglia madrina di Rallylegend 2024.

Prosegue anche per la edizione 2024 di Rallylegend quella che ormai sta diventando una bellissima abitudine: avere al via piloti di spicco della MotoGP che si cimentano al volante di affascinanti auto da rally, disciplina che li vede tra i grandi appassionati.

Rallylegend numero ventidue, in programma dal 10 al 13 ottobre prossimi, schiera tra i suoi centonovanta e oltre protagonisti Enea Bastianini.

Enea Bastianini, riminese, campione del mondo in Moto2 nel 2020 e attualmente pilota ufficiale del team Ducati nella MotoGP con la Desmosedici numero 23, è attualmente al terzo posto nella classifica generale, dietro a Martin e Bagnaia. A Rallylegend, “Bestia” sarà a fianco del sammarinese Emanuele Zonzini, pilota dal brillante curriculum in pista categoria GT e collaudatore Lamborghini Ricerca e Sviluppo, a bordo di una spettacolare Audi Quattro S1. I due piloti si alterneranno al volante tra le Legend Stars, mentre Bastianini si esibirà il sabato mattina sulla The Legend,

MADDALENA CORVAGLIA MADRINA DI RALLYLEGEND 2024

È una madrina “in tema” con i motori, Maddalena Corvaglia. Nessun dubbio sulla sua bellezza, una carriera importante come conduttrice televisiva e radiofonica di grande successo, iniziata come show girl, nella iconica coppia di “veline” a Striscia La Notizia, trasmissione cult italiana, insieme ad Elisabetta Canalis. Ma forse non tutti sanno che Maddalena ha una sfrenata passione per le motociclette. Quelle potenti, come MV Agusta Brutale, svariate Harley-Davidson, Ducati Monster, ad esempio, che ha guidato e guida con abilità consumata.

A Rallylegend le ruote sono quattro, ma sono quelle affascinanti e attraenti delle vetture più belle della storia dei rally. E Maddalena Corvaglia ha accettato con entusiasmo l’invito degli Organizzatori a rivestire il ruolo di madrina della edizione numero 22. Sarà presente dalla serata di venerdì 11 ottobre, alla cena degli equipaggi nel Centro Storico, e per tutta la giornata di sabato 12 a Rallylegend Village.