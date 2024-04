San Marino. English Summer Camp in Ireland: selezione tutor accompagnatore

Il Dipartimento Istruzione, incaricato dall’On.le Congresso di Stato con la delibera n. 36 del 6 marzo 2024, emette il bando per il reperimento di n. 1 tutor accompagnatore nell’ambito del viaggio-studio denominato ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND 2024, che si svolgerà a Dublino dal 29 luglio al 12 agosto 2024.

Il vincitore o la vincitrice della selezione svolgerà la propria attività sotto la direzione e la supervisione del Tutor Senior e del Direttore del Dipartimento Istruzione e dovrà, insieme al Tutor Senior, accompagnare ed assistere i partecipanti per tutta la durata del viaggio-studio.

I requisiti per l’ammissione alla selezione:

-cittadinanza sammarinese oppure residenza in territorio sammarinese;

-età non inferiore a 25 anni;

-essere fisicamente idoneo all’impiego con riferimento alla posizione da ricoprire;

-godimento dei diritti civili e politici;

-non aver subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore a un anno, ovvero che comportino per lo stesso spazio di tempo, l’interdizione dai pubblici uffici;

-possesso di laurea triennale o superiore;

-conoscenza della lingua inglese: madrelingua, livello C1 oppure C2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione è giovedì 18 aprile 2024 alle ore 12.00.

Tutte le informazioni relative alla posizione da ricoprire, ai documenti da allegare alla domanda di ammissione ed alle modalità di presentazione della domanda si trovano nella sezione news del sito www.istruzioneecultura.sm

Per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a contattare il Dipartimento Istruzione al seguente indirizzo e-mail info.dipartimentoistruzione@pa.sm