San Marino entra nella Cepi, l’Associazione europea dei professionisti immobiliari

SAN MARINO FA IL SUO INGRESSO NELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI PROFESSIONISTI DEL REAL ESTATE RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE ASACON ANDREA GREGNANIN V. Il Presidente ASACON presente a Parigi all’International MLS Forum. CEPI CONFERMA LA SUA PRESENZA AL CONVEGNO “IL CONDOMINIO: I NUOVI RISCHI, LE CATASTROFI NATURALI E LA TUTELA DELL’ASSICURAZIONE” CHE SI TERRA’ IL 15 DICEMBRE NELLA REP. DI SAN MARINO AL CENTRO CONGRESSI KURSAAL

CEPI, l’Associazione Europea delle Professioni Immobiliari, è stata fondata a Bruxelles nel 1990 come organizzazione internazionale senza scopo di lucro. I suoi membri sono associazioni nazionali con sede in Europa che rappresentano agenti immobiliari e amministratori condominiali. La missione dell’Associazione è quella di sostenere le transazioni immobiliari europee e transfrontaliere sviluppando il lavoro e le attività dei professionisti del settore immobiliare tenendo conto degli interessi dei consumatori. CEPI mira a innalzare gli standard delle professioni immobiliari, promuovendo che l’intermediazione immobiliare e la gestione delle proprietà siano condotte da professionisti qualificati con elevati standard etici. Poiché l’Unione Europea e le sue norme e regolamenti continuano ad avere un ulteriore impatto sul mercato immobiliare e sulle attività dei professionisti del settore, CEPI si propone anche di utilizzare la sua forza combinata per portare il punto di vista dei professionisti del settore immobiliare all’attenzione dei responsabili politici dell’UE e per affrontare e trovare soluzioni per le loro preoccupazioni pratiche nell’affrontare l’attuazione della politica e della legislazione dell’UE. Pertanto, il suo lavoro è incentrato sulla politica europea, sull’attività di lobbying e sulla presenza attiva a Bruxelles. Il CEPI ha anche un numero limitato di partnership con altre associazioni europee e internazionali per scambiare informazioni, punti di vista, esperienze e competenze. In alcuni casi, queste partnership possono portare a progetti comuni. Inoltre, CEPI riunisce volti che rappresentano professionisti al servizio di gruppi target prioritari. Ciò consente di coinvolgere i diversi attori della rete e rappresenta il valore aggiunto che i partecipanti trovano in CEPI per il loro lavoro quotidiano. Questa stretta collaborazione è sempre più importante per rispondere alle sfide e alle opportunità introdotte dalla globalizzazione, dalle nuove tecnologie e dalle mutevoli esigenze dei professionisti del settore immobiliare. È in questo contesto di profondi cambiamenti che CEPI è chiamata a offrire ai professionisti del settore immobiliare un futuro fiducioso, lavorando per una visione più approfondita e informata del mercato immobiliare europeo in tutti i suoi diversi aspetti.

