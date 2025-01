San Marino. Eroi silenziosi a Quattro Zampe: la rete salvavita di EVA

Quando un cane o un gatto ha bisogno di una trasfusione di sangue, ogni secondo conta. Tuttavia, la disponibilità di sangue è spesso limitata, lasciando molte vite appese a un filo. Senza un servizio di donazione sangue animali e una rete di donatori attivi, garantire cure tempestive può diventare un’impresa impossibile, con gravi conseguenze per gli animali in emergenza.

Per fortuna Pharmalab, farmacia veterinaria di San Marino, ha creato il progetto EVA.

Un futuro salvato, una vita trasformata con EVA

Grazie alla rete di EVA – Emoteca Veterinaria Adriatica, oggi le emergenze trovano una risposta concreta. Con oltre 400 vite già salvate, ogni donatore è un eroe silenzioso che ha contribuito a trasformare situazioni disperate in storie di speranza.

Diventare donatore significa dare un’opportunità in più a chi si trova in difficoltà. E per i donatori stessi? La donazione sangue animali fa bene anche a loro: essere parte di questa missione significa infatti avere accesso a controlli gratuiti regolari che assicurano una salute ottimale e un impatto positivo sulla comunità animale.

Non vogliamo più lasciare degli animali in difficoltà senza aiuto immediato: ecco perché l’aiuto del tuo cane o del tuo gatto può fare la differenza.

Sii parte della trasformazione, entra nella rete per la donazione sangue animali

Se il tuo animale è in salute e soddisfa i requisiti, può unirsi alla rete di donatori di EVA:

Per cani : peso minimo 23 kg, età tra 1 e 8 anni, carattere docile, corretta profilassi vaccinale e antiparassitaria.

: peso minimo 23 kg, età tra 1 e 8 anni, carattere docile, corretta profilassi vaccinale e antiparassitaria. Per gatti: peso minimo 4,5 kg, età tra 1 e 8 anni, carattere docile, stile di vita indoor.

Ogni donazione è supervisionata da un team di esperti e svolta in totale sicurezza, garantendo il benessere del tuo animale.

Fai la differenza con EVA!

Contatta EVA – Emoteca Veterinaria Adriatica oggi stesso per scoprire come il tuo pet può diventare un donatore (Whatsapp al numero 3701459977 oppure email eva@pharmalabsrl.com).

Ogni goccia conta, ogni gesto salva una vita.

Insieme, possiamo costruire una rete di eroi a quattro zampe.

Visita il sito di PharmaLab.