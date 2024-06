San Marino. Erreà e UEFA alzano il velo sulle nuove divise realizzate tramite il KAS

Tutte e dieci le Federcalcio aderenti al progetto UEFA Kit Assistance Scheme hanno preso parte all’evento organizzato da UEFA ed Erreà nel quale sono state mostrate ufficialmente tutte le divise delle Nazionali interessate. Nello specifico Andorra, Bielorussia, Cipro, Isole Faroe, Kazakhstan, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta e San Marino hanno preso parte anche per il prossimo biennio al progetto UEFA KAS, lanciato nel 2007. La Federcalcio di San Marino è stata rappresentata dal membro del Consiglio Federale Luca Albani e dal Responsabile dei Progetti Internazionali Andrea Zoppis.

Nel corso dell’evento di presentazione a Limassol (Cipro), mercoledì scorso, è intervenuto Angelo Gandolfi – Presidente e fondatore di Erreà: “Con l’inizio del secondo biennio all’interno di questo progetto, puntiamo ad incrementare la collaborazione con le nazionali e fare significativi progressi nel design e nella presentazione dei kit. Puntiamo a portare la partnership con le Federcalcio ad un nuovo livello, offrendo soluzioni innovative e soddisfare le loro aspettative, sempre crescenti”. Presente per Erreà anche Fabrizio Taddei (Head of Global Partnership Department) e per UEFA Elena Guiguiiak (Kit Assistance Scheme Specialist) e Marios Georgiou (Head of NA Services). A fare gli onori di casa, il Segretario Generale della Federcalcio di Cipro, Phivos Vakis. Nell’ambito dell’evento di Limassol, è stata presentata anche una divisa del tutto inedita celebrante la ricorrenza dei 70 anni della UEFA. Realizzata in tessuto ricavato da materiale riciclato, in linea con gli obiettivi di sostenibilità da tempo fissati, potrà essere eventualmente utilizzata dalle Nazionali nel prossimo autunno.

La nuova divisa di Nazionale di San Marino ha invece già fatto il suo debutto, pressoché in contemporanea con l’evento a Limassol: nella sfida con la Slovacchia, infatti, i Titani hanno vestito la rinnovata divisa home. Martedì prossimo, al San Marino Stadium con Cipro (ore 18:00), sarà la volta della divisa away – dai toni dominanti del blu scuro.

FSGC