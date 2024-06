San Marino. Esami di fine stagione per il karate sammarinese, 26 nuovi ragazzi ottengono il grado Kyu

Nella giornata di mercoledì 2 giugno si sono svolti, presso la palestra Ex Mesa di Serravalle, gli esami di passaggi di cinture del San Marino Shotokan Club Karate. Anche in questa stagione la società è stata impegnata su vari fronti, ottenendo numerose medaglie e successi. “Un altro anno è passato – ha dichiarato Maurizio Mazza, presidente federale, insieme a Emanuel Santolini e agli aspiranti maestri Silvia Gennari, Davide Maiani e Michele Callini – e vogliamo congratularci con i 26 ragazzi che hanno conseguito il nuovo grado (Kyu). I miglioramenti raggiunti dai ragazzi durante tutto il corso è costato loro sudore e sacrificio, ma abbiamo vista una passione crescente verso la disciplina che ci rende estremamente orgogliosi”. La Federazione Sammarinese Arti Marziali comunica che a partire dal prossimo mercoledì alle 18.00 inizieranno i corsi gratuiti per coloro che vorranno cimentarsi nel karate.