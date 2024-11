San Marino. Euro U17: Norvegia concreta nel primo tempo, poi Titani ordinati nella ripresa

Basta il primo tempo ad una concreta Norvegia per avere la meglio sull’Under 17 di San Marino nel secondo incontro del mini-torneo di qualificazione all’Europeo di categoria – in corso di svolgimento sul Titano.

Il pallino del gioco è inizialmente tra i piedi dei giovani calciatori di Igor Aase, con i Titani di Loris Bonesso però puntuali nelle chiusure. La gara si sblocca in avvio (9’) su una sbavatura difensiva dei Biancoazzurri: Dahlstrøm ha il tempo di crossare dalla trequarti in mezzo, il portiere sammarinese Conti tarda l’uscita così per Krosa è facile incornare il vantaggio. Terzo gol in due partite per il numero dieci norvegese dopo la doppietta al Galles. Dopo il gol, la Norvegia continua con il suo possesso palla senza però accelerare il gioco. All’undicesimo ci prova poi Holseter-Karlsen con una serpentina che si conclude con un tiro di facile preda per Conti. Il duello si ripete anche su punizione da posizione invitante per il destro del norvegese che però si spegne tra le braccia di Conti. Non c’è due senza tre e questa occasione serve una parata a mano aperta di Conti sulla nuova botta dal lato corto di Holseter-Karlsen per evitare il raddoppio. San Marino che tenta di respirare guadagnando due corner in rapida successione senza però rendersi pericolosa dalla bandierina. Poco prima del riposo ecco la doppia giocata che rende la strada ancora più in discesa per la Norvegia: il protagonista assoluto è Harald Woxen che in due minuti sigla due reti con due conclusioni degne di nota. La prima arriva al 38’ quando – una volta arrivato al limite dell’area – carica un mancino potente e preciso che si insacca nell’angolino per il 2-0. Il tris norvegese – ancora con Woxen – arriva al 40’ quando Arlotti perde il pallone sulla trequarti, Elias Solberg lo ricicla e lo serve al solito Woxen che una volta dentro l’area si sposta la sfera sul destro e lascia partire una potente conclusione che si infila all’incrocio sul primo palo. In mezzo ai due gol da segnalare anche una potenziale occasione per i Titani di Bonesso con il suggerimento di testa in verticale da parte di Canarezza per Bucchi che punta la porta ma sul più bello arriva la chiusura tempestiva di Nakken.

Nella ripresa il ritmo – già di per sé non altissimo nel primo tempo – si abbassa ulteriormente ma la Norvegia è sempre in controllo e forte del largo vantaggio. Al 69’ buona azione dei Titani con il bel lancio lungo di Sammaritani per la sponda di capitan Meloni a favore di Terni che calcia ma senza trovare lo specchio della porta.

Poco dopo altra azione di San Marino con un altro buon recupero di Meloni che serve il subentrato Molinari il quale sterza e serve lo scarico per Canarezza che però colpisce male. Tra la girandola di sostiuzioni si arriva così al recupero con la Norvegia che vuole il poker ma è bravo Tamagnini a deviare in corner il tentativo di Wik su imbeccata verticale di Dahlstrøm. Gol che alla fine non arriva per la Norvegia nella ripresa, merito anche dei Titani ordinati e compatti. La squadra di Aase però si porta a casa il successo che la mantiene in vetta al gruppo 9 di qualificazione a parità di punti con l’Italia, vincente anch’essa questa mattina con un netto 4-0 ai danni del Galles. Dopo il vantaggio iniziale di Blini, gli Azzurrini di Massimiliano Favo passano nella ripresa con Damiano e Campaniello, poi nel recupero la firma di Inacio.

La classifica dice dunque che Italia e Norvegia sono come detto a 6 punti mentre San Marino e Galles ferme a zero. Lunedì prossimo alle 11:00 si terranno le ultime due sfide del mini-torneo: ad Acquaviva ci sarà San Marino-Galles (diretta su Titani.tv) mentre a Montecchio si gioca Norvegia-Italia.

Euro U17, 2025 – Qualifying Round | Norvegia – San Marino 3-0

ITALIA [3-4-3]

Fauskanger; Haraldsen, Ademola, Tveit (46’ Valenza); Nakken, Holseter-Karlsen (80’ Opsahl), Dahlstrøm, Berg; Woxen (73’ Wik), E. Solberg (65 ‘ Cole), Krosa (65’ Mengshoel)

A disposizione: Eide, Renshusløkken, J. Solberg, Slørdal

Allenatore: Igor Rojkov Aase

SAN MARINO [3-5-2]

Conti; Sammaritani, Stefani, Montali (72’ Zavoli); Tamagnini, Arlotti (46’ Pennacchini), Meloni, Bucchi (46’ Molinari), Terni (81’ Guidi); Grandoni (81’ De Biagi), Canarezza

A disposizione: Cenci, Pala, Baldazzi

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Ladislav Szikszay (CZE)

Assistenti: Branko Putilin (MKD) e Michal Volf (CZE)

Quarto ufficiale: Jovan Kachevski (MKD)

Ammoniti: Haraldsen, Ademola, Tveit

Marcatori: 9’ Krosa, 38’ e 40’ Woxen

FSGC