San Marino. EURO U17: via al Turno Preliminare, San Marino-Italia ad Acquaviva domani

La Federcalcio di San Marino torna ad organizzare in territorio un minitorneo di qualificazione agli Europei giovanili. Si tratta di EURO U17 e sugli impianti di Montecchio ed Acquaviva – accessibili a titolo gratuito – si sfideranno San Marino, Italia, Galles e Norvegia. Tutti gli incontri sono programmati in contemporanea alle 11:00 nei tre giorni di gara: domani il debutto, per tornare poi in campo venerdì 8 e lunedì 11 novembre.

I Biancazzurrini di Bonesso sono attesi all’esordio dalla partita più emozionante e probabilmente complicata, vale a dire quella contro i coetanei dell’Italia. Tutti gli incontri di San Marino saranno trasmessi in diretta streaming gratuita, con commento in italiano, su TITANI.TV – a partire da domani. Sulla medesima piattaforma sarà poi possibile visionare le azioni salienti dei tre impegni dei Titani, sempre senza sostenere alcun costo. In contemporanea, ma a Montecchio, si sfideranno Galles e Norvegia.

Questo il calendario completo del Turno Preliminare degli Europei U17 organizzati a San Marino:

Euro U-17 2024-25 | Turno Preliminare MD SQUADRA SQUADRA DATA ORARIO LUOGO 1 Galles Norvegia 05/11 11:00 Montecchio 1 Italia San Marino 05/11 11:00 Acquaviva 2 Italia Galles 08/11 11:00 Montecchio 2 Norvegia San Marino 08/11 11:00 Acquaviva 3 San Marino Galles 11/11 11:00 Acquaviva 3 Norvegia Italia 11/11 11:00 Montecchio

Questi i venti giocatori convocati dal Commissario Tecnico Alessandro Loris Bonesso:

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB CENCI Alessandro Portiere 09/09/2008 San Marino Academy CONTI Achille Portiere 01/04/2008 San Marino Academy COLOMBINI Alex Difensore 01/07/2008 San Marino Academy GUIDI Federico Difensore 19/06/2008 San Marino Academy MONTALI Gabriele Difensore 26/06/2008 San Marino Academy PALA Edoardo Difensore 11/08/2009 San Marino Academy SAMMARITANI Matteo Difensore 07/06/2009 Rimini STEFANI Michele Difensore 07/09/2009 San Marino Academy TERNI Filippo Difensore 01/03/2009 Cesena ARLOTTI Leone Centrocampista 21/06/2008 Rimini BUCCHI Francesco Centrocampista 16/04/2009 Rimini MELONI Cristian Centrocampista 12/03/2008 San Marino Academy MOLINARI Nicola Centrocampista 27/10/2008 San Marino Academy PENNACCHINI Luca Centrocampista 12/05/2008 San Marino Academy ZAVOLI Marco Centrocampista 17/02/2008 San Marino Academy BALDAZZI Alessandro Attaccante 15/07/2008 San Marino Academy CANAREZZA Lorenzo Attaccante 13/03/2008 San Marino Academy DE BIAGI Samuele Attaccante 08/01/2008 San Marino Academy GRANDONI Giacomo Attaccante 22/01/2008 San Marino Academy TAMAGNINI Simone Attaccante 17/01/2008 San Marino Academy

