San Marino. Euro U19: Titani battuti nel finale in inferiorità numerica

La Nazionale Under 19 inizia il cammino verso Euro 2025 cedendo 2-0 alla Cechia, che sfrutta la superiorità numerica per colpire nel finale di gara e assicurarsi così la leadership provvisoria nel Gruppo 6. La gara viaggia sui binari dell’equilibrio. La Cechia si rende pericolosa con una combinazione fra Belžík e Pikolon, seguita da un insidioso cross del primo che viene sventato, di testa, da Zafferani. San Marino si vede in avanti con una sventagliata di Riccardi per Domeniconi, che subito suggerisce in area per Cervellini: il centrocampista biancoazzurro non riesce però a rendersi pericoloso. Ancora Cervellini in azione nel finale: ottimo il recupero palla a centrocampo e anche l’apertura per Riccardi, il cui cross non trova però alcun attaccante pronto alla battuta a rete. Al pronti-via della ripresa Della Balda e Protti provano subito a dialogare al limite dell’area, ma senza riuscire a dare sfogo all’azione. La Cechia a poco a poco aumenta la pressione e la presenza nella metà campo sammarinese. Intanto il CT Cancelli opera il primo cambio: dentro Forcellini per Domeniconi. Al 68’ la Nazionale sammarinese lavora perfettamente in fascia: Forcellini suggerisce per Cervellini che mette un cross teso in area per Capicchioni. L’attaccante va convinto sulla palla ma viene anticipato da Tesa?, che cade nel contatto. Per l’arbitro è fallo di Capicchioni e cartellino giallo, il secondo per l’11 biancoazzurro. San Marino dunque in dieci uomini per gli ultimi 25’ abbondanti di gara. L’episodio consente alla Cechia di prendere ulteriore coraggio e campo. Al 72’ Casadei deve intervenire per disinnescare il tiro dal limite di Pech. Gli sforzi cechi pagano dazio all’83’ quando, su corner, la difesa sammarinese non riesce ad allontanare e così Kone?ný, usando il fisico possente, ricicla quel pallone, si ritaglia lo spazio per la conclusione e batte Casadei in diagonale. Intanto era entrato in campo uno dei due Filippo Valentini, l’attaccante, per Protti. Poi è il turno di Marinucci per Luca Bugli. Poco prima del 90′ la Cechia raddoppia con il colpo di testa di Pikolon, che sfrutta, sul secondo palo, il cross preciso di Tesa?. Non ci saranno altri sussulti nel recupero. La Cechia sale così in testa al raggruppamento a pari punti con la Finlandia ma con una migliore differenza reti. Per i giovani Titani il prossimo impegno sarà sabato alle 12:00 (italiane) contro i padroni di casa della Finlandia. La gara sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube della Federcalcio Finlandese (“Palloliitto”)

Euro U19, 2025 – Qualifying Round | Cechia – San Marino 2-0

CECHIA [4-2-3-1]

Rodriguez; Piták (dal 46’ Tesa?), Musli, Kone?ný, Kolísek; Polák (dal 74’ Ve?e?a), Feit (dal 60’ Rus); Belžík (dal 47’ Hranoš), Pech, Mokrovics (dal 74’ Zahradní?ek), Pikolon

A disposizione: Trešl, Jindra, Saal, Tošnar

Allenatore: Ales Krecek

SAN MARINO [3-5-2]

Casadei; G. Bugli, Zafferani, Semprini; Domeniconi (dal 64’ Forcellini), Cervellini, L. Bugli (dall’83’ Marinucci), Della Balda, Riccardi; Capicchioni, Protti (dal 74’ Valentini)

A disposizione: Hoel, Bindi, Meloni, Mularoni, Pasolini, Valentini

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Bulat Sariyev (KAZ)

Assistenti: Samat Tergeussizov (KAZ) e Eemeli Kettunen (FIN)

Quarto ufficiale: Joona Manninen (FIN)

Ammoniti: Capicchioni, Semprini, Della Balda, Pikolon

Espulsi: Capicchioni (doppio giallo)

Marcatori: 82’ Kone?ný, 89’ Pikolon

FSGC