San Marino. Europei giovanili: sorteggiati i gironi di San Marino U17 ed U19

C’è ancora l’Italia nel futuro della Nazionale U17 di San Marino, che il prossimo autunno debutterà nelle qualificazioni del rinnovato Europeo di categoria. Con i Biancazzurrini, anche i pari età di Norvegia e Galles. Da quest’anno, la fase di qualificazione si divide in due round (il primo in autunno, il secondo a primavera 2025): la seconda vedrà la ripartizione il Lega A e Lega B, dove le vincitrici dei sette gironi di Lega A raggiungeranno la nazionale ospitante nella fase finale a otto squadre (per maggiori dettagli, clicca qui).

Novità simili in arrivo anche per gli Europei U19, ma non saranno operative prima della stagione 2026-27. Per il momento, dunque, si resta con il solito formato: i Titani sono stati inseriti nel Gruppo 6 insieme a Repubblica Ceca, Finlandia e Svizzera.

