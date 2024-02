RICORDIAMO, a chi AVESSE NECESSITA’ DI OSPITALITA’, in particolare per le persone non autosufficienti e che non hanno la possibilità di recarsi da parenti ed amici, che sono a disposizione dei locali al ??????????? ????? ????? a Serravalle.

Per comunicare l’esigenza di usufruire del centro di accoglienza

Info 0549/887081 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – entro il 7 febbraio