San Marino. Expo 2025: Le calzature rivoluzionarie di Enrico Cuini completeranno gli outfit  dello staff femminile di Commissariato e Padiglione

Una miscela di intelligenza artificiale e creatività rinascimentale sfata il mito delle scarpe col tacco alto scomode e regala loro massima portabilità, parola d’ordine per chi lavorerà a Osaka.

San Marino, 13 novembre 2024 – Enrico Cuini volerà in Giappone ai piedi del management femminile che rappresenterà San Marino a Expo 2025 Osaka. Il Commissario Generale Filippo Francini ha sottoscritto l’accordo di sponsorizzazione con il fondatore e titolare dell’azienda che ha sede produttiva a Porto Sant’Elpidio e che, in pochi anni – tra Stati Uniti, Italia, Australia ed Emirati Arabi – ha venduto 20mila paia di scarpe tailor made di fascia luxury. combinando sostenibilità, artigianalità e alta tecnologia, e consentendo di realizzare una scarpa magicamente costruita su ogni piede.

Designer industriale, con conoscenze di architettura, ingegneria, scienze dei materiali e biomeccanica, con uno spiccato talento per la ricerca, l’innovazione e l’attenzione all’Ai, Enrico Cuini si è reinventato, approdando al mondo delle calzature, mettendo a punto una tecnologia rivoluzionaria, Alia Ai (Artificial Line in Archifitting), che rivela i segreti di ogni calzata dal proprio smartphone e trasforma lo shopping in un servizio personalizzato.

“Un ponte dinamico in carbonio realizzato disegnando una ‘farfalla’ tra suola e tacco, e una doppia ala che si eleva dalla soletta interna, moltiplica la superficie di appoggio del piede, dissipa il peso corporeo, facendone percepire la metà. Esperti del settore hanno ritenuto che il mio tacco 100 ha la stessa base di appoggio di una sneakers”, ha spiegato Cuini che guarda al mercato del Sol Levante come a un mondo da conquistare e che quindi intravede nell’Expo di Osaka, attraverso San Marino, l’occasione per aprire nuove opportunità alla sua azienda che a San Marino è presente con uno show room.

Il Commissario Francini si è detto soddisfatto per la collaborazione con l’imprenditore marchigiano che trova conferma dopo la precedente, in occasione di Expo Dubai 2020.