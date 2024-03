San Marino. EXPO 2025 OSAKA: COLLABORAZIONE ITALIA E SAN MARINO PER TURISMO E PROMOZIONE TERRITORI

È stato firmato oggi il Protocollo di Intesa e di Collaborazione tra il Commissariato generale per l’Italia e il Commissariato Generale del Governo Sammarinese per l’Esposizione Universale di Osaka 2025.

Il protocollo, tra i vari settori coperti, segue anche le linee guida del progetto di cooperazione e promozione nato dal Tavolo Turistico Territoriale denominato The Lovely Places, attivato dal Ministero del Turismo italiano con la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e il patrocinio di UNWTO. Il protocollo prevede il coinvolgimento nell’attività di promozione dei territori dell’Emilia Romagna e delle Marche per lo sviluppo del turismo in un ampio quadrante che include oltre 120 comuni italiani e i 9 castelli sammarinesi.

“Questo accordo”, ha commentato il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Amb. Mario Vattani, “valorizza la nostra evidente continuità geografica, elemento importante in una prospettiva di promozione turistica integrata del territorio e del Sistema Paese in occasione della prossima Esposizione Universale. Con i quasi 30 milioni di visitatori previsti a Expo, avremo la possibilità di parlare a una fetta di pubblico globale dell’area asiatica ricco di mercati giovani e in forte crescita economica, dove si aprono per il nostro turismo ampi margini di sviluppo”

“Con questo accordo -ha spiegato Filippo Francini, Commissario Generale della Repubblica di San Marino per l’Expo di Osaka 2025- diamo continuità ai rapporti sempre ottimi e costruttivi con l’Italia e il suo Commissariato, in vista di un’Esposizione Universale, quella di Osaka, che si annuncia determinante per la promozione dei due Paesi in Oriente e nel mondo. Diamo seguito agli accordi precedenti e a quelli fra Ministero del Turismo e Segreteria di Stato per il Turismo con l’obiettivo di promuovere in maniera sinergica il turismo, le peculiaritá e l’economia dei nostri territori”.

San Marino, 8 marzo 2024/1723 d.F.R.