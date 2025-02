San Marino. EYOF Bakuriani 2025: i tre Titani hanno rotto il ghiaccio

BAKURIANI (Georgia, 10 febbraio 2025) – La cerimonia d’apertura alla Kids Sports Ski Arena di domenica 9 febbraio ha dato inizio al Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea, che ha visto sfilare anche gli atleti sammarinesi con il portabandiera Elia Carattoni insieme a Matteo Giannini e Rafael Mini, accompagnati dal Capo Missione, Gian Luca Gatti, e il tecnico Stefano Sentieri. La sfilata degli oltre 800 atleti è stata caratterizzata da performance musicali e danze della tradizione georgiana.

I tre rappresentanti del Titano, impegnati nello sci alpino, hanno gareggiato subito nella mattinata di lunedì 10 febbraio. Nella prima manche dello slalom gigante con 92 partenti al via, sulle montagne di Didveli, il primo a partire con la pettorina numero 70 è stato Matteo Giannini, che non è riuscito a portare a termine la gara. Con il numero 76 è stata la volta di Rafael Mini, classe 2008, il più giovane della spedizione biancazzurra, che nelle due manche è riuscito a tagliare il traguardo in 56’’10 e 56’’31, concludendo in 58a posizione finale. Gara sfortunata per l’ultimo atleta impegnato agli Eyof, Elia Carattoni, che dopo aver completato la prima discesa in 57’’53, nella seconda è incappato in una caduta che ha posto fine alla sua gara. A seguire le prestazioni degli atleti anche il Segretario Generale del Cons, Eros Bologna.

“Si tratta di un bilancio positivo per quanto riguarda l’intera spedizione, purtroppo per il fatto che partiremo subito per Mondiali in Austria ci siamo concentrati solo su questa gara – ha detto Gian Luca Gatti -. Eravamo molto motivati e ci siamo preparati al meglio. Siamo partiti con Giannini che era malato e che dopo un’attenta valutazione insieme al dottor Claudio Cecchetti è riuscito a prendere parte alla manifestazione. È uscito alla prima manche, ma ha fatto alcune curve molto buone. Bene Mini e Carattoni che hanno chiuso la prima manche, con il primo che si è comportato bene anche nella seconda. Non era una pista semplicissima, perciò i ragazzi si sono ben distinti. Hanno mantenuto un atteggiamento ineccepibile per tutta la manifestazione e hanno saputo rappresentare con orgoglio il Cons e la Federazione Sport Invernali, facendo valere questa convocazione”.