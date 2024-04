San Marino. Fabio Righi a Roma per intervenire al convegno di Amcham sull’aerospazio

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi è intervenuto ieri al Convegno organizzato a Roma, presso il Centro Studi Americani dalla Camera di Commercio Americana in Italia sul tema della space economy: “Lo spazio è business: il futuro della space economy”.

Al centro dell’incontro, molto partecipato, aperto da Matthew Golden dell’Ambasciata americana a Roma, una serie di analisi tecniche e politiche sul comparto della Space Economy in cui gli Stati Uniti sono da sempre leader, l’Italia sta emergendo come un attore di rilievo e San Marino si sta affermando proprio grazie al lavoro della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio. Sono state presentate da grandi esperti di aziende quali Lockheed Martin, Axiom, Leonardo, Luiss, le potenzialità della cooperazione transatlantica e degli accordi Biden-Meloni che includono la condivisione di tecnologie avanzate, l’accesso a risorse complementari e la creazione di sinergie tra le industrie spaziali. Attualmente, numerosi progetti innovativi sono in fase di sviluppo e spaziano dall’esplorazione spaziale allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia fino all’implementazione di applicazioni commerciali nello spazio.

Per il Segretario di Stato Righi l’appuntamento si è rivelato occasione perfetta per presentare l’impegno della Repubblica di San Marino nello sviluppo dell’economia legata all’industria aerospaziale a partire dal tema “Lo spazio è business” che è stato posizionato dagli organizzatori al centro dell’incontro. “San Marino crede nella possibilità di attrarre in territorio aziende impegnate nella filiera dell’aerospazio -ha detto Righi- per il bene dell’economia del nostro Paese e per il futuro dell’industria”.

San Marino, 11 aprile 2024 (1723 dFR)