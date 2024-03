San Marino. Fabio Righi visita ASE, sul tavolo collaborazioni future nel settore dell’industria aerospaziale

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi ha visitato questa mattina ASE SpA Aerospace Electrical Systems, azienda leader nel mondo, per i sistemi di generazione di elettricità a bordo dei velivoli per l’industria aerospaziale, dell’aviazione civile e della difesa. Ad attendere il Segretario di Stato il Presidente della TEA Aerospace, architetto Raimondo Grassi, insieme al CBO Fausto Cosentino e al Direttore commerciale Salvatore Spina.

L’azienda, che ha sede a San Giorgio su Legnano, fa parte del Cluster Aerospaziale Lombardia, impiega oggi più di 100 dipendenti. Nasce nel 1919 e attraversa la storia come FIAT Avio, Marelli Avio, Simmel Difesa e poi, nel 1998, viene privatizzata e trasformata in ASE Aerospace Electrical Systems. Oggi l’azienda è leader in Italia nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di sistemi di generazione e distribuzione di energia elettrica per l’industria aerospaziale e della difesa ma grazie ai continui investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti e alle partnership strategiche, ASE si è affermata non solo nel mercato italiano , ma anche nel mercato dell’Aerospazio e Difesa Europeo e internazionale del Medio ed Estremo Oriente ed è partner di realtà quali Leonardo e Airbus ed esporta in tutto il mondo. L’incontro, cordiale e particolarmente costruttivo, si è rivelato utile per gettare le basi per una collaborazione che possa prevedere, a breve, nuove iniziative sinergiche.

San Marino, 8 marzo 2024 (1723 dFR)