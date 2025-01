SAN MARINO. FAMS PREMIA I SUOI CAMPIONI 2024 E PRESENTA IL CALENDARIO GARE 2025

A Palazzo Kursaal, nella Repubblica di San Marino, consegnati da FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese i riconoscimenti per i risultati più importanti ottenuti dei tesserati nella stagione 2024. Presentato anche il calendario gare sammarinesi del 2025.

Repubblica di San Marino. Tanta gente, tanti appassionati, tra cui i grandi protagonisti del motorsport sammarinese, autori dei risultati più importanti, anche di prestigio internazionale, ospite d’onore Gianprimo Giardi, Presidente CONS Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, il Presidente FAMS Paolo Valli insieme al Consiglio Direttivo al gran completo, i rappresentanti delle affiliate FAMS Scuderia San Marino, San Marino Racing Organization e Gruppo Ufficiali di Gara: questo il quadro di insieme della cena federale con premiazione di tutti i campioni delle varie discipline motoristiche che, nella stagione 2024, hanno tenuto alti i colori biancoazzurri della Repubblica di San Marino.

Il saluto di Paolo Valli e Gianprimo Giardi ha aperto la serata, insieme ad un suggestivo filmato che ha riassunto la stagione motoristica 2024. È quindi iniziata la sfilata dei premiati.

Nel settore Karting riconoscimenti per Lorenzo Cheli (Campionato Italiano e Finale Mondiale Easykart 100) con esordio nella serie Mitjet e un 2025 nella Porsche Carrera Cup Italia, Lorenzo Leardini giunto 2° nella classe 60 Easykart, Nicolas Tagliaferri 3° classificato OK-N Junior Coppa Italia Karting Zina 3 e Alessandro Pedini Amati, protagonista nelle gare Easykart.

Nel settore Fuoristrada, grande festa per Davide Carattoni campione italiano Trial 4X4 Gruppo Pro Modified Eurotrial con Lorenzo Cevenini.

Nel settore Regolarità, notevoli i risultati nel Campionato Italiano Auto Storiche per il pilota Isaia Zanotti e per il suo navigatore Roberto Gasperoni (equipaggio 3° Gruppo RC5 e 1° RC5 classe 1600/2000).

Nella Velocità in Circuito, spiccano i grandi risultati di Mattia Drudi (pilota ufficiale Aston Martin, vincitore della 24 Ore di Spa e protagonista nelle serie GT World Challenge Sprint e Endurance), di Giacomo Altoè(vincitore Ferrari Challenge Europa, con partecipazioni a gare IMSA e GT World Challenge e GT Open), insieme a quelli di Marco Bianchini nel campionato di Formula 1 Storico, di Giacomo Marchioro, vincitore nel Mini Challenge Academy, ma anche primo di classe in alcuni rally, di Alessandro Bagnasco, che ha chiuso secondo nel Mini Challenge Academy e di Paolo e Davide Meloni, tra i “big” del GT4 European Series. Riconoscimenti sono andati ad Audi Sport Italia, rappresentata da Roberta Gremignani ed Emilio Radaelli (Campionato Italiano GT Endurance e Sprint), ad AKM Motorsport di Marco Antonelli (padre del giovane Andrea Kimi, pilota ufficiale Mercedes Formula 1) il cui team partecipa a vari campionati in pista, dal kart alle Formula 4 all’Italiano GT e a Colorificio Sammarinese, società leader mondiale per le vernici per circuiti.

Come sempre affollato di praticanti e ottimi risultati il settore Rally. Che ha avuto il momento più intenso nella consegna del Trofeo Silvio Stefanelli, in ricordo del grande codriver sammarinese e che ha visto Paolo Valli premiare una emozionata Daiana Darderi, navigatrice vincitrice nel 2024 del Trofeo N5 nel Campionato Italiano Rally Terra. Tra i Piloti, nel Campionato Italiano Rally Terra Storici, Bruno Pelliccioni si è piazzato secondo tra le Due Ruote Motrici, mentre quarto ha concluso Nemo Mazza. Settimo e primo di Classe si è classificato Renato Ambrosi, davanti a Corrado Costa. Nei rally moderni, Jader Vagnini ha vinto la Coppa Italia Rally Zona 6 ed ha chiuso secondo nel Trofeo MRF all’interno dell’Italiano Terra. Kevin Casadei ha ottenuto un premio come giovane promessa dei rally.

Tra i Navigatori, nei rally moderni, di spicco i risultati di Massimo Bizzocchi nel Campionato Italiano Rally Promotion, di Mirco Gabrielli, con risultati sia nei rally storici che moderni, di Roberto Selva, secondo nel MRF Trophy gruppo B nel Campionato Italiano Rally terra. Nel Campionato Italiano Rally Terra Storici, navigatori sugli scudi Livio Ceci, secondo tra le 4 Ruote Motrici, Lorenzo Ercolani, secondo tra le 2 Ruote Motrici, dove Riccardo Biordi ha concluso quarto, mentre Domenico Mularoni è giunto alla fine 8* assoluto e 2° di classe.

Riconoscimenti anche a Sara Giusti, Direttore URAT, a Lucio Daniele, Presidente dell’Automobile Club San Marino e alle affiliate FAMS Scuderia San Marino, San Marino Racing Organization e Gruppo Ufficiali di Gara.

IL CALENDARIO GARE FAMS 2025: RALLY E REGOLARITA’ AD ALTO LIVELLO

Uno Stato geograficamente piccolo, con una grande passione per il motorsport. Che si esprime con una Federazione Auto Motoristica molto attiva, in sinergia con sodalizi affiliati sportivamente assai dinamici.

Il risultato, oltre ad una base molto numerosa e competitiva di licenziati, è un calendario ricco di gare e spesso di lunga tradizione. Con eventi di importanza anche internazionale e di grande richiamo per praticanti provenienti da altre Nazioni. Spiccano in questo quadro il San Marino Rally, la grande tradizione, che avrà validità per il Campionato Italiano Rally Terra, per il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior Sparco e per il Campionato Italiano Rally Terra Storico e Rallylegend, evento spettacolare di risonanza mondiale con cuore e anima nella Repubblica di San Marino. Confermata anche per il 2025 la prestigiosa validità per il Campionato Italiano Regolarità Storico del San Marino Revival. La attivissima Scuderia San Marino conferma le sue proposte di grande successo come il Rally Bianco Azzurro, il Circuito Rally e la chiusura di stagione con l’Halloween Ronde.