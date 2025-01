San Marino. Fatti accaduti durante la battuta di caccia al cinghiale del 19 gennaio 2025: Depositata interrogazione parlamentare dei gruppi Consiliari di opposizione (RETE, Repubblica Futura e Domani Motus Liberi)

INTERROGAZIONE

I sottoscritti consiglieri,

premesso che:

– in data 19 gennaio 2025 dalle ore 8.00 alle ore 15.00, si è svolta una battuta di caccia in zona San Michele – Ranco, finalizzata all’abbattimento di cinghiali;

– la predetta battuta di caccia sembrerebbe essere stata autorizzata dall’Ufficio Risorse Ambientali ed Agricole (U.G.R.A.A.) e non organizzata dalla Federazione Caccia, in base a quanto riportato da San Marino RTV: “La Federazione Caccia spiega di non voler entrare nella polemica, sottolineando che la battuta non è stata organizzata da loro”;

– secondo quanto si è appreso da fonti di stampa, nel corso della selezione autorizzata un colpo di arma da fuoco avrebbe colpito, infrangendola, la vetrata – blindata, riporta San Marino RTV – di un’abitazione in località Domagnano – Via Umano da Sterpeto, finendo nel salotto della stessa: “Grande spavento per la padrona di casa che, al momento dello sparo – erano le 11:40 – si trovava seduta sul divano”;

– la Giunta di Castello di Domagnano, mediante comunicato stampa in data 20 gennaio 2025, ha riferito che “ogni azione che possa mettere a rischio l’incolumità delle persone è assolutamente inaccettabile. Si ritiene altresì intollerabile che simili attività di caccia vengano svolte in aree così vicine alle abitazioni. L’incidente di questi giorni rappresenta un serio monito, e si auspica che non vengano più organizzate battute di caccia in prossimità delle case e in aree residenziali, per evitare situazioni che possano compromettere la sicurezza e il benessere dei residenti”;

– in data 21 gennaio 2025, fonti di stampa hanno riportato una dichiarazione della dott.ssa Giuliana Barulli, Dirigente dell’UGRAA la quale ha riferito che “Il proiettile calibro 12 del fucile deve avere urtato un sasso finendo per spaccare il vetro della casa” e ancora “È stato un incidente involontario”;

considerato che:

– quanto accaduto il 19 gennaio 2025 ha destato sconcerto e grande preoccupazione nella popolazione;

– l’art. 30 della legge n. 18/1972 stabilisce che “La caccia è vietata nelle appartenenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso. E’ pure vietata, salvo che al proprietario o col suo consenso, nei parchi, nei giardini privati e nei fondi, purchè completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non minore di mt. 1,80 o da corsi o specchi d’acqua il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di m. 3.”;

– l’art. 32 della legge n. 18/1972 prevede altresì che: “L’esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro nonchè sulle strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali. E’ del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di 150 metri dagli stessi. Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.”;

– l’art. 251 del codice penale prevede fra l’altro che “E’ punito con la prigionia di secondo grado o con l’arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni: […] spara con armi da fuoco, […] fa accensioni o esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso”;

– pertanto sulla scorta delle citate disposizioni normative non si sarebbe potuta autorizzare una battuta di caccia in una zona altamente urbanizzata;

– dalle dichiarazioni rese alla stampa dalla dott.ssa Barulli – Dirigente UGRAA, parrebbe che la stessa abbia già svolto i rilievi del caso, escludendo qualsiasi responsabilità dei cacciatori al riguardo;

INTERROGANO

Il Congresso di Stato al fine di conoscere:

1) in forza di quale norma è stata autorizzata la battuta di caccia al cinghiale svoltasi in data 19 gennaio 2025;

2) chi ha autorizzato la battuta di caccia al cinghiale svoltasi il 19 gennaio 2025 in zona Ranco – San Michele e se la medesima si è svolta a seguito del previo completo svolgimento dell’iter autorizzativo e nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

3) se nel processo di formazione della predetta autorizzazione sono state coinvolte le Giunte di Castello di Borgo Maggiore e Domagnano;

4) se è vero che la Federazione Caccia si fosse preventivamente espressa in senso negativo in merito all’opportunità di svolgere una battuta in quella zona e/o con le modalità prescelte ed, in tal caso, per quali ragioni abbia deciso di rimborsare i danni provocati;

5) se il Congresso di Stato avesse ricevuto preventiva informativa da parte del Segretario di Stato competente, visti la straordinarietà dell’evento ed i potenziali rischi derivanti dalla battuta di caccia oggetto della presente interrogazione, e se abbia considerato l’eventualità di evacuare l’intera zona destinata alla battuta di caccia;

6) se è vero che già nella giornata di sabato 18 gennaio 2025 alcuni cacciatori fossero in azione nella zona di Cailungo, dunque prima che la battuta di caccia venisse formalmente avviata, tenuto conto che alcuni residenti hanno segnalato di aver udito chiaramente degli spari;

7) per quale motivo in luogo della battuta di caccia non si è effettuato il prelievo dei cinghiali mediante esche e gabbie, come pare essere già stato fatto in passato, e se questa modalità di prelievo sia stata seriamente presa in esame dagli organismi competenti;

8) se i cacciatori aderenti alla citata battuta di caccia si sono dovuti preventivamente registrare;

9) se sia stato verificato il possesso e la validità della Licenza di Caccia e della prescritta copertura assicurativa per ciascun partecipante alla battuta nonché eventuali condizioni di incompatibilità o preclusione al porto d’armi anche insorte dopo il rilascio o il rinnovo della Licenza di Caccia;

10) quali siano le evidenze dei rilievi tecnici effettuati, che possano giustificare gli interventi sulla stampa da parte del Direttore di U.G.R.A.A. riportati in premessa;

11) se in ragione dei potenziali rischi derivanti dalla battuta di caccia in zona densamente abitate, sono state controllate preventivamente tutte le armi utilizzate dai cacciatori, al fine di verificare la rispondenza all’art. 32 della legge n. 18/1972;

12) se, a conoscenza della Federazione della Caccia, dell’UGRAA o delle preposte Autorità, si siano mai verificati sul territorio della Repubblica di San Marino, incidenti nel corso dell’esercizio della caccia di gruppo al cinghiale (in ogni forma consentita) che abbiano cagionato danni a persone o a cose;

13) quanti cacciatori hanno aderito alla battuta di caccia;

14) se sia stato individuato il responsabile del sinistro e del danneggiamento dell’abitazione in Via Umano da Sterpeto e, nel caso, quali siano stati i conseguenti accorgimenti adottati dalle autorità intervenute;

15) di confermare o smentire il fatto che fra i cacciatori che hanno aderito alla battuta di caccia vi fossero membri del Congresso di Stato e il fatto che il sinistro sia stato provocato o abbia comunque visto il coinvolgimento di un membro del Congresso di Stato.

CHIEDONO INOLTRE

che il Congresso di Stato alleghi alla risposta alla presente:

1-a) analitica relazione da parte dell’UGRAA relativa all’accadimento dei fatti di cui alla presente interpellanza;

2-b) copia del verbale della Guardia Ecologica e della Guardia di Rocca intervenute sul luogo del sinistro in Via Umano da Sterpeto;

3-c) se esistente, copia di carteggio intervenuto tra Federcaccia e UGRAA in merito all’opportunità o meno di svolgere una battuta di caccia nei termini e nelle modalità prescelte.

Si richiede risposta scritta.

Repubblica di San Marino, 22 gennaio 2025/1724 d.F.R.

per il Gruppo consiliare di

REPUBBLICA FUTURA

per il Gruppo consiliare di

DOMANI – Motus Liberi

per il Gruppo consiliare del

Movimento R.E.T.E.