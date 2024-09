San Marino. Febal Casa a Espacio Cocina SICI 2024, la principale fiera spagnola dedicata all’arredamento, accessori e attrezzature per la cucina

Valencia, 30 settembre – 3 ottobre 2024

San Marino, 26 settembre 2024 – Febal Casa, tra le più importanti realtà nel settore dell’arredamento con 217 negozi monomarca sul territorio nazionale ed internazionale, parteciperà anche quest’anno a Espacio Cocina SICI 2024, la principale fiera spagnola dedicata all’arredamento, accessori e attrezzature da cucina. L’importante manifestazione si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre a Valencia, presso la Feria Valencia.

Febal Casa presenterà le sue ultime novità di prodotto nello stand C5 del Padiglione 4 (Livello3), tra cui la cucina Origina Over con ante Libeskind, che ha già riscosso notevole successo al Salone del Mobile Milano 2024, e numerose altre proposte d’arredo: la cabina armadio Hype in laccato opaco Grigio oxford, una composizione giorno con boiserie in Rovere asiatico e pensile Daylight, il divano Navigli con rivestimento Jolie Sky, le poltrone Shirley con rivestimento Roma raven, i tavolini Serif di diverse finiture e dimensioni e altri arredi.

Il layout dello stand, coerente con il concept d’arredo degli store Febal Casa, è stato progettato per dare l’idea di casa e di abitare contemporaneo del brand, dove gli ambienti possono interagire e integrarsi tra di loro in modo naturale diventando scenario ideale dell’abitare contemporaneo, con grande attenzione alla sostenibilità dei prodotti e alla continua ricerca di materiali e soluzioni sempre più innovative.

“Questa seconda partecipazione a Espacio Cocina SICI 2024 rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita e consolidamento del nostro brand, Febal Casa, sul mercato spagnolo. Un mercato che continua a rivelarsi ricco di opportunità, perfettamente in linea con il nostro ambizioso piano di espansione internazionale. Stiamo investendo con determinazione in Spagna, con l’apertura di nuovi punti vendita monomarca e la nostra presenza nel business contract, dove offriamo soluzioni d’arredo complete e personalizzate per ogni ambiente della casa. Le fiere, come questa, giocano un ruolo chiave nella nostra strategia: ci permettono non solo di consolidare la nostra presenza, ma anche di accrescere la conoscenza e la percezione del nostro brand su scala globale, rafforzando la nostra posizione di riferimento nel settore” – ha dichiarato Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale e internazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Ingenia, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo.