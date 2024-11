San Marino. Febal Casa debutta in USA. Grand opening del primo Flagship Store a Miami, in Florida e del monomarca Febal Casa a Scottsdale, in Arizona

San Marino, 4 novembre 2024 – Febal Casa, tra le più importanti realtà nel settore dell’arredamento con 217 negozi monomarca sul territorio nazionale e internazionale, è entusiasta di annunciare le sue prime aperture retail negli Stati Uniti.

L’apertura del Flagship Store Febal Casa a Miami, Florida, prevista per il 21 novembre 2024, rappresenta un importante passo nel piano di espansione globale del Gruppo Colombini, segnando un investimento strategico per la penetrazione in uno dei mercati più dinamici e competitivi del mondo. Il Flagship di Miami è il primo di una serie di aperture programmate, che includono anche l’inaugurazione ufficiale del punto vendita di Scottsdale, in Arizona, il 23 novembre 2024. Il Gruppo ha, infatti, un ambizioso piano di sviluppo per il brand Febal Casa nelle principali città americane, con l’obiettivo di raggiungere circa 15-20 aperture entro il 2029. Il prossimo opening è previsto il 6 dicembre a Orange County, in California.

“Con l’inaugurazione del nostro Flagship Store a Miami rafforzeremo il piano di espansione internazionale di Febal Casa, creando un hub strategico non solo per gli Stati Uniti, ma anche per il Canada e l’America Latina, dove vogliamo crescere ed espanderci ulteriormente. Questo è possibile grazie a investimenti mirati sul brand, al suo posizionamento high-end, a collaborazioni strategiche con distributori locali e a un grande focus sul servizio ai clienti, garantito dalla presenza sul territorio di un team dedicato, guidato dal nostro CEO di Febal Casa USA,” commenta Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini.

Gli spazi espositivi sono progettati per valorizzare lo stile di Febal Casa, presentando composizioni che riflettono il design italiano e i valori del brand attraverso ambientazioni di grande impatto visivo ed emotivo. Il layout è concepito per rispecchiare il concetto di abitare contemporaneo, favorendo interazioni naturali tra gli ambienti e ponendo particolare attenzione all’innovazione dei materiali.

In esposizione i prodotti più significativi delle collezioni, pensati per rispondere alle specifiche esigenze del mercato USA, puntando ad una percezione di sofisticata eleganza, oltre che un’esperienza di acquisto professionale e personalizzata.

Il concept degli store prevede la presenza di un’area experience, uno spazio esclusivo dove il cliente può usufruire di un servizio di consulenza di altissima qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le diverse proposte di arredo.

“Siamo convinti che le aziende capaci di adattarsi velocemente e di innovare, non solo emergeranno con successo, ma diventeranno punti di riferimento anche in un contesto sfidante come quello attuale del mercato americano. La nostra strategia si basa sulla costruzione di una presenza forte e distintiva, accompagnata da un’offerta equilibrata in termini di prodotto, prezzo e servizio. Crediamo fermamente che realtà solide e orientate alla qualità, come Febal Casa, siano pronte non solo a rispondere alle esigenze del consumatore moderno, ma anche a conquistare nuove e significative quote di mercato,” afferma Emanuel Colombini, Presidente del Gruppo Colombini.

I due punti vendita Febal Casa di Miami e Scottsdale ospiteranno eventi di apertura esclusivi. Queste occasioni offriranno un’esperienza immersiva, comprendente dimostrazioni di cucina dal vivo, dj set coinvolgenti e l’opportunità di interagire con un selezionato parterre di architetti, interior designer, influencer, developers e media. Un’occasione unica per scoprire il design e l’innovazione che rendono Febal Casa sinonimo di qualità e stile.

I nuovi store:

Miami. Il Flagship Store di Miami, con una superficie di 600 mq, si trova al 5700 Biscayne Blvd, unit 106, all’interno del nuovo edificio The Boulevard, a soli cinque minuti dal Miami Design District.

Scottsdale. Lo store di Scottsdale, con una superficie di 300 mq, è al 7550 E Greenway Rd #115, all’interno del District At The Airpark.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale e internazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Ingenia, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 217 negozi monomarca in vari paesi mondo.