San Marino. Febal Casa inaugura 14 nuovi punti vendita, 9 in Italia e 5 all’estero, e raggiunge il traguardo di 203 negozi

San Marino, 26 giugno 2024. Nel primo semestre del 2024 Febal Casa ha inaugurato 14 nuovi punti vendita, 9 in Italia e 5 all’estero, raggiungendo il traguardo di 203 negozi monomarca di cui 173 sul territorio nazionale e 30 in altri paesi.

Prosegue a ritmo sostenuto il piano pluriennale di aperture di store con l’obiettivo di arrivare a 300 punti vendita entro la fine del 2025. Il piano di sviluppo nazionale e internazionale del brand prevede il consolidamento in Italia e una grande spinta in alcune importanti macro-aree come gli Stati Uniti e l’Europa francofona, attraverso la creazione di una rete di dealer che operi nel retail e che possa utilizzare bene la forza del Gruppo nel mercato contract, nell’area del Middle East, grazie al consolidamento di partnership con grossi player locali e in alcuni paesi del continente africano.

In dettaglio, Febal Casa ha inaugurato uno store di circa 145 mq in Emilia Romagna, a Parma, sulla via Emilia Ovest 69/C, strada centrale di grande passaggio; un punto vendita di 270 mq in Lombardia, a Legnano, in provincia di Milano in Piazza E. Morelli 13 e un negozio di 250 mq in Liguria, a Ventimiglia in provincia di Imperia, in Largo Torino 1, zona di grande passaggio vicina all’uscita dell’autostrada che collega Italia e Francia, all’interno di una particolare struttura architettonica caratterizzata da grandi vetrate. Tre i nuovi punti vendita inaugurati nel Lazio, uno di 200 mq a Roma, in via Pindaro 28, uno di 395 mq a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, in via XXIV Maggio 31/A e uno di 300 mq a Ladispoli, in provincia di Roma, in via Settevene Palo 24/26. Due i monomarca aperti nelle Marche, 380 mq a Passo Ripe in provincia di Ancona, in via Giacomo Matteotti 4 e 230 mq a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, in via Cristoforo Colombo 60. In Toscana, a Ospedaletto in provincia di Pisa, opening di uno store di 290 mq in via Scornigiana 23, area commerciale in zona centrale.

All’estero Febal Casa ha aperto 2 punti vendita in Europa, uno store di 200 mq nel sud della Francia, a Balaruc Loisirs e uno store di 80 mq in Svizzera, a Lugano; un negozio di 900 mq in un importante centro commerciale in Libano, a Beirut, un punto vendita di 200 mq al centro di Cape Town, in Sudafrica e un negozio di 400 mq in Nigeria, a Lagos.

Il layout di tutti i nuovi punti vendita Febal Casa, che offrono un’ampia gamma di proposte Total Living, presenta l’idea di casa e di abitare contemporaneo del brand ed è pensato per valorizzare le varie collezioni e regalare ai clienti una esperienza d’acquisto unica. All’interno dei negozi i clienti possono usufruire di un servizio di consulenza e progettazzione di alta qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le diverse proposte personalizzate di arredo.

“Vogliamo crescere puntando fortemente sulla nostra proposta di “total living” – commenta Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini – I nostri progetti futuri guardano al consolidamento degli attuali mercati e allo sviluppo internazionale della distribuzione. Continueremo a lavorare sull’efficienza ed efficacia dei processi con un maggior ricorso all’intelligenza artificiale e un occhio vigile ai temi sempre più importanti della sostenibilità, del green e dell’ESG che per noi sono un must”.

Nel 2023 il Gruppo Colombini ha prodotto complessivamente 320.000 ambienti, oltre 1.000 al giorno, di cui 12.000 cucine, 24.000 soggiorni completi, 66.000 zone notte, 54.000 armadiature e 164.000 altre configurazioni di mobili componibili. La produzione è stata realizzata nei 3 stabilimenti di San Marino e, con riferimento a tavoli e sedie, nello stabilimento di Camerano in provincia di Ancona. In tutto 275 mila mq di area produttiva con oltre 1.300 dipendenti.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Febal Casa, Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 5.000 punti vendita, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo.