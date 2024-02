San Marino. Febal Casa nuovamente sponsor di “Una Voce per San Marino”, il festival organizzato per scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest 2024

San Marino, 20 Febbraio 2024. Febal Casa sarà nuovamente sponsor di “Una voce per San Marino”, il festival organizzato da Media Evolution in collaborazione con San Marino RTV e Segreteria Turismo San Marino per scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest 2024.

L’evento si svolgerà al Teatro Nuovo Dogana sabato 24 febbraio alle ore 20:30 e sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV in tutta Italia sul digitale terrestre (canale 831), in streaming su www.sanmarinortv.sm, su Sky (canale 520) e su Tivù SAT (canale 93).

La serata vedrà sul palco 8 big: Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago, Wlady-Corona-Ice-McCameo: Dj Jad, Loredana Bertè a cui si aggiungerà Dana Gillespie, vincitrice del Contest di Casperaki per l’intelligenza artificiale, la piattaforma di produzione musicale ibrida basata su algoritmi e intelligenza artificiale e 8 artisti emergenti, tra cui 1 sanmarinese.

Riccardo Cocciante sarà presente come ospite; conduttori Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 e Mauro Casciari de I Soliti Idioti.

La sponsorizzazione Febal Casa prevede la presenza del logo del brand in tutti i supporti di comunicazione dell’evento oltre a un’intensa campagna televisiva su San Marino RTV e radiofonica su Radio San Marino e Radio San Marino Classic.

Il brand assegnerà inoltre un premio speciale “Febal Casa”, che verrà consegnato durante la serata finale, al brano giudicato più radiofonico.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Ingenia, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo.