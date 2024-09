San Marino. Febal Casa partner di Grande Fratello 2024 per l’arredamento della cucina della Casa più famosa d’Italia!

La cucina Origina Over protagonista della nuova edizione del celebre programma televisivo

San Marino, 17 settembre 2024. Febal Casa è partner di Grande Fratello 2024 per l’arredamento della cucina della casa più famosa d’Italia.

La cucina Origina Over sarà la protagonista indiscussa della nuova edizione del celebre programma televisivo, presentandosi in una composizione progettata ad hoc per rispondere al meglio alle esigenze della trasmissione. Questo ambiente, caratterizzato dallo stile e dal design distintivo di Febal Casa, è uno degli spazi più conviviali dell’abitazione. Un progetto ambizioso che si sviluppa in uno spazio di 15 metri, pensato per stimolare la condivisione e il piacere di stare insieme.

A supporto di questa strategica iniziativa è stata pianificata un’importante campagna di comunicazione multichannel che prevede investimenti in Tv, con la programmazione dello spot Febal Casa sui canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery e Netflix, in radio, con 6 settimane di on-air con copertura nazionale e una campagna social. Febal Casa presenta inoltre una promozione esclusiva, pensata per i consumatori, sull’acquisto dell’arredamento completo per la casa.

In occasione di questo avvenimento importante Gibbo&Lori, agenzia creativa che ha realizzato lo spot tv Febal Casa, ha ideato e studiato dei contenuti di intrattenimento ad hoc che ci accompagneranno fino alla fine del 2024.

La composizione della Cucina Origina Over, nella versione Grande Fratello in finitura Rovere Asiatico e Marmo Botticino, è stata studiata dai progettisti Febal Casa in collaborazione con gli scenografi del reality. I concorrenti di Grande Fratello potranno dedicarsi alla preparazione di ricette e a molteplici altre attività utilizzando la grande isola con top in Fenix, gli elettrodomestici di ultima generazione, gli accessori e i piani di lavoro elegantemente celati all’interno di ante che si aprono con un semplice tocco.

Origina Over è una cucina dalla grande personalità. Il suo caratteristico design diventa così inteprete del concetto di “casa ideale” che ha reso celebre la personalità del brand Febal Casa.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale e internazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Ingenia, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo.