San Marino. Febal Casa raggiunge il traguardo di 235 negozi monomarca. Il 2024 si chiude con l’apertura di 42 nuovi punti vendita, 27 in Italia e 15 all’estero

San Marino, 17 dicembre 2024. Febal Casa chiude il 2024 con l’apertura di 42 nuovi punti vendita, 27 in Italia e 15 all’estero, raggiungendo il traguardo di 235 negozi monomarca di cui 195 sul territorio nazionale e 40 in altri paesi.

Con l’obiettivo di arrivare a 300 punti vendita entro la fine del 2025, lo sviluppo del brand in Italia e all’estero prosegue in linea con il piano strategico pluriennale che prevede il consolidamento in Italia e una grande spinta in alcune importanti macro-aree, come gli Stati Uniti, che rappresentano uno dei mercati più dinamici e competitivi del mondo. Investimenti anche in Europa, attraverso la creazione di una rete di dealer che opera nel retail e che possa utilizzare bene la forza del Gruppo nel mercato contract e nell’area del Middle East, grazie al consolidamento di partnership con grossi player locali e in alcuni paesi del continente africano.

In dettaglio, Febal Casa ha inaugurato due store in Puglia, in provincia di Bari, rispettivamente di 400 mq e 160 mq; uno store di circa 250 mq nelle Marche, a Pesaro; due punti vendita in Sicilia, uno di 250 mq a Palermo e uno di 200 mq a Messina; un monomarca di 130 mq a Giaveno, in provincia di Torino.

All’estero Febal Casa ha aperto 3 store negli USA: il Flagship di 600 mq a Miami, in Florida, un punto vendita di 300 mq a Scottsdale, in Arizona, e uno Orange County, in California. Quattro gli opening in Europa: uno store di 180 mq in Grecia a Giannina, due negozi in Spagna, uno di 90 mq a Marbella e uno di 120 mq a Maiorca, un punto vendita di 200 mq a Baghdad in Iraq, uno store di 180 mq ad Al Kuwait in Kuwait e infine un negozio a Mascate in Oman di 200 mq.

Il layout di tutti i nuovi punti vendita Febal Casa, che offrono un’ampia gamma di proposte Total Living, presenta l’idea di casa e di abitare contemporaneo del brand ed è pensato per valorizzare le varie collezioni e regalare ai clienti una esperienza d’acquisto unica. All’interno dei negozi i clienti possono usufruire di un servizio di consulenza e progettazzione di alta qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le diverse proposte personalizzate di arredo.

Emanuel Colombini, Presidente del Gruppo Colombini, sottolinea il ruolo strategico dei punti vendita monomarca nell’espansione e nell’identità di Febal Casa. “Ogni nostri store è pensato per essere molto di più di un semplice luogo di acquisto: rappresenta uno spazio dove il cliente può vivere appieno la nostra visione di Design e qualità. Attraverso ambientazioni curate e proposte d’arredo integrate, i negozi Febal Casa offrono un’esperienza immersiva e coinvolgente, che riflette in ogni dettaglio l’essenza del nostro brand.” afferma Colombini. “Il modello monomarca rappresenta la pietra angolare della nostra strategia: combina la forza e la solidità di un marchio riconosciuto con la conoscenza approfondita dei mercati locali, grazie al lavoro dei nostri dealer. La nostra rete di store è progettata per offrire un’esperienza di marca coerente e distintiva, che rafforza il legame con i clienti e consolida la nostra presenza in ogni territorio,” conclude il Presidente.

“Il nostro obiettivo è di raggiungere i 300 store monomarca Febal Casa entro la fine del 2025, un traguardo che rappresenta una tappa importante per l’espansione del marchio sia in Italia che a livello internazionale. Febal Casa si distingue come punto di riferimento per soluzioni d’arredo complete, coprendo ogni ambiente della casa, dalla cucina al soggiorno, fino alla zona notte. Questo piano di crescita ambizioso si basa su investimenti strategici in ambito produttivo, commerciale, tecnologico e nei sistemi informativi, oltre a un forte impegno nell’area Ricerca e Sviluppo. La scelta di partner locali e le collaborazioni strategiche rappresentano elementi chiave della nostra visione, integrati con una costante attenzione alla qualità del servizio clienti. Siamo consapevoli delle specificità di ogni mercato estero e affrontiamo l’espansione con un approccio mirato, volto a consolidare la nostra presenza nei mercati attuali e a sviluppare ulteriormente la distribuzione internazionale, rendendo Febal Casa un simbolo riconosciuto a livello globale per qualità e Design.” ha affermato Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini.