San Marino. Fed. Roller, seconda tappa della Hero Battle a Senigallia

Dal 18 al 21 Luglio al Conero di Senigallia si è svolta la competizione di Inline Freestyle: seconda tappa della Hero Battle, inserita nel circuito World Skate. La gara a tre stelle, molto ambita dagli atleti provenienti da ogni parte del globo, si è svolta sul litorale marchigiano, ospitando 260 atleti provenienti da 20 nazioni. Da San Marino sono partite Matilde Mina, Matilde Terenzi e Tommaso Terenzi. Nella disciplina delle slide, la Spagna e San Marino si sono sfidate all’ultima rotella: l’atleta bianco azzurra, Matilde Terenzi, ha alla fine conquistato la medaglia di bronzo. Per la disciplina Speed, Matilde Terenzi, dopo aver ottenuto il miglior tempo agli ottavi, di 4,733, è scivolata in una rovinosa caduta che l’ha obbligata alle cure dei sanitari. Nelle giornate successive Matilde ha continuato a gareggiare per le discipline Classic e Battle senza riuscire a dare il massimo per le ferite riportate. Di seguito i risultati raggiunti:



3ª Matilde Terenzi ?

9º Tommaso Terenzi ?

—> per la specialità Slide

9ª Matilde Terenzi ?

14º Tommaso Terenzi ?

22ª Matilde Mina ?